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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8630863186328633

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:06

Re: Альфа-Банк

Нет ОПСОСА - нет денех. :wink:
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:10

О, ссылку на полные тарифы таки прикрутили в раздел пакеты услуг :D
Теперь идем дальше, на вкладке депозитов, калькулятор предлагает бесплатный пакет комфорт, при открытии депо от 20 к :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:17

  Kalgan написав:Теперь идем дальше, на вкладке депозитов, калькулятор предлагает бесплатный пакет комфорт, при открытии депо от 20 к :mrgreen:

Kalgan, добрый день. А можно детали?
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:31

  Kalgan написав:О, ссылку на полные тарифы таки прикрутили в раздел пакеты услуг :D
Теперь идем дальше, на вкладке депозитов, калькулятор предлагает бесплатный пакет комфорт, при открытии депо от 20 к :mrgreen:


имеется ввиду, что не будет браться абонка за комфорт, если сумма депо будет 20 к
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:48

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Kalgan, добрый день. А можно детали?
  IMPRINTER написав:имеется ввиду, что не будет браться абонка за комфорт, если сумма депо будет 20 к

Да, я это и имел ввиду.
Обычно, эта инфа для новых клиентов. Те, у кого пакеты есть и так знают, условия бесплатности.

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Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:50

  IMPRINTER написав:
  Kalgan написав:О, ссылку на полные тарифы таки прикрутили в раздел пакеты услуг :D
Теперь идем дальше, на вкладке депозитов, калькулятор предлагает бесплатный пакет комфорт, при открытии депо от 20 к :mrgreen:


имеется ввиду, что не будет браться абонка за комфорт, если сумма депо будет 20 к

так Комфорта уже нема. Хай живе Вайт!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:56

  Kalgan написав:
  Alfa_Bank написав:Kalgan, добрый день. А можно детали?
  IMPRINTER написав:имеется ввиду, что не будет браться абонка за комфорт, если сумма депо будет 20 к

Да, я это и имел ввиду.
Обычно, эта инфа для новых клиентов. Те, у кого пакеты есть и так знают, условия бесплатности.

Зображення

Спасибо. Передам в ответственное подразделение.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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