Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:06
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:10
О, ссылку на полные тарифы таки прикрутили в раздел пакеты услуг
Теперь идем дальше, на вкладке депозитов, калькулятор предлагает
бесплатный пакет комфорт
, при открытии депо от 20 к
Kalgan
Повідомлень: 351
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Подякували: 44 раз.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:17
Kalgan написав:
Теперь идем дальше, на вкладке депозитов, калькулятор предлагает
бесплатный пакет комфорт
, при открытии депо от 20 к
Kalgan, добрый день. А можно детали?
Alfa_Bank
Представник банку
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:31
Kalgan написав:
О, ссылку на полные тарифы таки прикрутили в раздел пакеты услуг
Теперь идем дальше, на вкладке депозитов, калькулятор предлагает
бесплатный пакет комфорт
, при открытии депо от 20 к
имеется ввиду, что не будет браться абонка за комфорт, если сумма депо будет 20 к
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IMPRINTER
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:48
Alfa_Bank написав:
Kalgan, добрый день. А можно детали?
IMPRINTER написав:
имеется ввиду, что не будет браться абонка за комфорт, если сумма депо будет 20 к
Да, я это и имел ввиду.
Обычно, эта инфа для новых клиентов. Те, у кого пакеты есть и так знают, условия бесплатности.
Kalgan
Повідомлень: 351
З нами з: 02.01.19
Подякував: 17 раз.
Подякували: 44 раз.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:50
IMPRINTER написав: Kalgan написав:
О, ссылку на полные тарифы таки прикрутили в раздел пакеты услуг
Теперь идем дальше, на вкладке депозитов, калькулятор предлагает
бесплатный пакет комфорт
, при открытии депо от 20 к
имеется ввиду, что не будет браться абонка за комфорт, если сумма депо будет 20 к
так Комфорта уже нема. Хай живе Вайт!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 31510
З нами з: 08.12.07
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:56
Kalgan написав: Alfa_Bank написав:
Kalgan, добрый день. А можно детали?
IMPRINTER написав:
имеется ввиду, что не будет браться абонка за комфорт, если сумма депо будет 20 к
Да, я это и имел ввиду.
Обычно, эта инфа для новых клиентов. Те, у кого пакеты есть и так знают, условия бесплатности.
Спасибо. Передам в ответственное подразделение.
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 8773
З нами з: 18.02.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 769 раз.
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1
1
Додано: П'ят 29 тра, 2020 14:51
clientage написав: IMPRINTER написав: Kalgan написав:
О, ссылку на полные тарифы таки прикрутили в раздел пакеты услуг
Теперь идем дальше, на вкладке депозитов, калькулятор предлагает
бесплатный пакет комфорт
, при открытии депо от 20 к
имеется ввиду, что не будет браться абонка за комфорт, если сумма депо будет 20 к
так Комфорта уже нема. Хай живе Вайт!
І новий ліміт 50000 для безабонки?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY за 200 КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і грн за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 14:58
Квесторе_поверніться написав: clientage написав: IMPRINTER написав:
имеется ввиду, что не будет браться абонка за комфорт, если сумма депо будет 20 к
так Комфорта уже нема. Хай живе Вайт!
І новий ліміт 50000 для безабонки?
Ну даа
Ща ОфПред ремня даст тем дезугнерам сайта
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 31510
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2503 раз.
Подякували: 3674 раз.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:15
мой пакет "комфорт" заканчивается 07/20 (2 карты - в грн и в евро), его перевыпустят автоматом на "комфорт" по сроку в июле 2020 или?...
vililit
Повідомлень: 36
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