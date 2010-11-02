vililit, добрый день. Если будет автоматический перевыпуск, да.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:17
Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:18
Alfa_Bank
от чего зависит автоматический перевыпуск?
на обеих картах указано valid thru 07/20, соответственно, в июле 20г. они подлежат автоматическому перевыпуску или как?
Востаннє редагувалось vililit в П'ят 29 тра, 2020 15:23, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:18
А перевыпуск по сроку автоматический?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:21
Re: Альфа-Банк
у меня под эти карты открыты и действуют депо
Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:24
Автоматический только по решению банка. Может быть и не автоматический и нужно самостоятельно заказывать перевыпуск.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:25
Re: Альфа-Банк
а под мои депозиты банк не обязан будет автоматически перевыпускать карты? что депозиты будут "висеть" без карт? гривневой картой я пользуюсь - пополняю депозит, евровая - только для движения под евровый депо "лежит"
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