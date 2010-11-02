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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8631863286338634

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Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:17

  vililit написав:мой пакет "комфорт" заканчивается 07/20 (2 карты - в грн и в евро), его перевыпустят автоматом на "комфорт" по сроку в июле 2020 или?...

vililit, добрый день. Если будет автоматический перевыпуск, да.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:18

Alfa_Bank
от чего зависит автоматический перевыпуск?
на обеих картах указано valid thru 07/20, соответственно, в июле 20г. они подлежат автоматическому перевыпуску или как?
Востаннє редагувалось vililit в П'ят 29 тра, 2020 15:23, всього редагувалось 2 разів.
vililit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:18

  Alfa_Bank написав:
  vililit написав:мой пакет "комфорт" заканчивается 07/20 (2 карты - в грн и в евро), его перевыпустят автоматом на "комфорт" по сроку в июле 2020 или?...

vililit, добрый день. Если будет автоматический перевыпуск, да.

А перевыпуск по сроку автоматический?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:21

Re: Альфа-Банк

у меня под эти карты открыты и действуют депо
vililit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:24

  clientage написав:
  Alfa_Bank написав:
  vililit написав:мой пакет "комфорт" заканчивается 07/20 (2 карты - в грн и в евро), его перевыпустят автоматом на "комфорт" по сроку в июле 2020 или?...

vililit, добрый день. Если будет автоматический перевыпуск, да.

А перевыпуск по сроку автоматический?

Автоматический только по решению банка. Может быть и не автоматический и нужно самостоятельно заказывать перевыпуск.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:25

Re: Альфа-Банк

а под мои депозиты банк не обязан будет автоматически перевыпускать карты? что депозиты будут "висеть" без карт? гривневой картой я пользуюсь - пополняю депозит, евровая - только для движения под евровый депо "лежит"
vililit
 
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