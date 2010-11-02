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Альфа-Банк
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:17
vililit написав:
мой пакет "комфорт" заканчивается 07/20 (2 карты - в грн и в евро), его перевыпустят автоматом на "комфорт" по сроку в июле 2020 или?...
vililit, добрый день. Если будет автоматический перевыпуск, да.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:18
Alfa_Bank
от чего зависит автоматический перевыпуск?
на обеих картах указано valid thru 07/20, соответственно, в июле 20г. они подлежат автоматическому перевыпуску или как?
Востаннє редагувалось vililit
в П'ят 29 тра, 2020 15:23, всього редагувалось 2 разів.
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vililit
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:18
Alfa_Bank написав: vililit написав:
мой пакет "комфорт" заканчивается 07/20 (2 карты - в грн и в евро), его перевыпустят автоматом на "комфорт" по сроку в июле 2020 или?...
vililit, добрый день. Если будет автоматический перевыпуск, да.
А перевыпуск по сроку автоматический?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:21
у меня под эти карты открыты и действуют депо
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vililit
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:24
clientage написав: Alfa_Bank написав: vililit написав:
мой пакет "комфорт" заканчивается 07/20 (2 карты - в грн и в евро), его перевыпустят автоматом на "комфорт" по сроку в июле 2020 или?...
vililit, добрый день. Если будет автоматический перевыпуск, да.
А перевыпуск по сроку автоматический?
Автоматический только по решению банка. Может быть и не автоматический и нужно самостоятельно заказывать перевыпуск.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:25
а под мои депозиты банк не обязан будет автоматически перевыпускать карты? что депозиты будут "висеть" без карт? гривневой картой я пользуюсь - пополняю депозит, евровая - только для движения под евровый депо "лежит"
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vililit
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:42
vililit написав:
а под мои депозиты банк не обязан будет автоматически перевыпускать карты? что депозиты будут "висеть" без карт? гривневой картой я пользуюсь - пополняю депозит, евровая - только для движения под евровый депо "лежит"
Не обязан. Счет остается активным. Карту при желании перевыпускаете сами. Напишите ИНН, проверю будет ли автоматический перевыпуск.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:59
Alfa_Bank
спасибо за оперативный ответ
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vililit
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 16:00
vililit написав:Alfa_Bank
спасибо за оперативный ответ
Обращайтесь)
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 16:20
Подскажите, если с вклада сберегательный снять дол на карту через приложение, они не сразу появятся на карте? Уже 30 мин прошло, а их все нет или так и должно быть?
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
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Oktawa
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