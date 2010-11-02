Alfa_Bank
есть проблематика, посмотрите ЛС
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:11
Alfa_Bank
Alfa_Bank
есть проблематика, посмотрите ЛС
Одна бджола мало меду наносить...
Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:26
Не сразу. В операционное время у меня появлялись на карте в течение нескольких часов.
Для сберегательного вклада это нормально.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:51
Предстоит покупка на Розетке. Читал тут, что Розетка мутит с MCC и покупка не пройдёт по категории Маркетплейсы. Это так? А если УкрСибом онлайн оплатой, то будет кэшбэк 100%?
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, pokupon, citrus и т.д.
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