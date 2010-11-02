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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8632863386348635

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:11

Alfa_Bank

Alfa_Bank
есть проблематика, посмотрите ЛС
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
Повідомлень: 593
З нами з: 07.05.13
Подякував: 30 раз.
Подякували: 32 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:26

  Oktawa написав:Подскажите, если с вклада сберегательный снять дол на карту через приложение, они не сразу появятся на карте? Уже 30 мин прошло, а их все нет или так и должно быть?

Не сразу. В операционное время у меня появлялись на карте в течение нескольких часов.
Для сберегательного вклада это нормально.
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлень: 496
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1468 раз.
Подякували: 109 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:51

Предстоит покупка на Розетке. Читал тут, что Розетка мутит с MCC и покупка не пройдёт по категории Маркетплейсы. Это так? А если УкрСибом онлайн оплатой, то будет кэшбэк 100%?
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Striker
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Повідомлень: 484
З нами з: 15.02.20
Подякував: 23 раз.
Подякували: 25 раз.
 
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  #<1 ... 8632863386348635
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