Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:11
Alfa_Bank есть проблематика, посмотрите ЛС
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
Повідомлень: 593
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:26
Oktawa написав:
Подскажите, если с вклада сберегательный снять дол на карту через приложение, они не сразу появятся на карте? Уже 30 мин прошло, а их все нет или так и должно быть?
Не сразу. В операционное время у меня появлялись на карте в течение нескольких часов.
Для сберегательного вклада это нормально.
55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
Повідомлень: 496
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Подякував: 1468 раз.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:51
Предстоит покупка на Розетке. Читал тут, что Розетка мутит с MCC и покупка не пройдёт по категории Маркетплейсы. Это так? А если УкрСибом онлайн оплатой, то будет кэшбэк 100%?
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, pokupon, citrus и т.д. Регистрируйся по ссылке: https://tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221 Получи бонус за оформление карты: +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
Striker
Повідомлень: 485
З нами з: 15.02.20
Подякував: 23 раз.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 20:17
Кочевник написав:
Якщо Водафон - фінномер, то поки не прийде. Азєри завалили мережу.
Я теж стикнувся з проблемою, що смс-ки не приходили, а треба було загасити останній день кредитку в ідеї. Потім підвалили.
"Vodafone Україна" запропонує 30 хвилин для дзвінків на всі мережі України клієнтам, які не могли скористатися голосовими послугами 29 травня. Такі клієнти протягом найближчого тижня отримають SMS про компенсацію та інформацію про те, як отримати пакет хвилин для розмов", - повідомил в прес-службі компанії.
https://www.epravda.com.ua/news/2020/05/29/661157/
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Повідомлень: 3411
З нами з: 19.04.12
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Подякували: 410 раз.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 20:27
Подскажите вывод с бонусного счета сейчас происходит по регламенту или онлайн?
Оформи карту по ссылке и получи:
+100/50 грн - КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке http://lx4.me/c/5UKpFtfX +55 грн - в Sportbanke https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ +50 грн - в monobankе https://monobank.ua/r/iUW8 к бонусу на депозит! Промокод - +50 грн на 26OKYG5 https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
Повідомлень: 2348
З нами з: 22.11.15
Подякував: 103 раз.
Подякували: 77 раз.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 20:49
anis написав:
Подскажите вывод с бонусного счета сейчас происходит по регламенту или онлайн?
Онлайн. Только выводом это назвать нельзя. Компенсация покупки.
WachtAmRhein
Повідомлень: 8840
З нами з: 16.11.11
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 20:49
anis онлайн
Seva
Повідомлень: 287
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 20:52
Seva странно вывел уже час назад с бонусов списало на карту еще не прилетело. или до понедельника уже?
Оформи карту по ссылке и получи:
+100/50 грн - КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке http://lx4.me/c/5UKpFtfX +55 грн - в Sportbanke https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ +50 грн - в monobankе https://monobank.ua/r/iUW8 к бонусу на депозит! Промокод - +50 грн на 26OKYG5 https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
Повідомлень: 2348
З нами з: 22.11.15
Подякував: 103 раз.
Подякували: 77 раз.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 20:56
anis написав: Seva
странно вывел уже час назад с бонусов списало
на карту еще не прилетело.
или до понедельника уже?
А що каже "тепла" лінія?
Чесно кажучи завжди залітало за лічені секунди. Явно у вас щось пішло не так. Торбіть "гарячку"
Alien
Повідомлень: 137
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 20:57
Alien
теплая еще не ответила(
ответ таков
операция прошла после 19ти зачисление будет с задержкой
вот такое теперь!
Востаннє редагувалось
anis
в П'ят 29 тра, 2020 21:00, всього редагувалось 1 раз.
Оформи карту по ссылке и получи:
+100/50 грн - КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке http://lx4.me/c/5UKpFtfX +55 грн - в Sportbanke https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ +50 грн - в monobankе https://monobank.ua/r/iUW8 к бонусу на депозит! Промокод - +50 грн на 26OKYG5 https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
Повідомлень: 2348
З нами з: 22.11.15
Подякував: 103 раз.
Подякували: 77 раз.
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