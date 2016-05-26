В 17.00 списал покупку бонусами и сразу же уменьшилась общая задолженность по карте. А задолженность в РД не сразу, сейчас только глянул, уже уменьшилась.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 тра, 2020 20:59
В 17.00 списал покупку бонусами и сразу же уменьшилась общая задолженность по карте. А задолженность в РД не сразу, сейчас только глянул, уже уменьшилась.
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