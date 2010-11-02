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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 тра, 2020 20:59
anis написав:
Подскажите вывод с бонусного счета сейчас происходит по регламенту или онлайн?
В 17.00 списал покупку бонусами и сразу же уменьшилась общая задолженность по карте. А задолженность в РД не сразу, сейчас только глянул, уже уменьшилась.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 23:23
anis написав:Alien
теплая еще не ответила(
ответ таков
операция прошла после 19ти зачисление будет с задержкой
вот такое теперь!
На данный момент ещё нет средств.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 12:16
Дал сегодня заявку на рассрочку на вчерашнюю покупку, подтверждение будет через 2-3 рабочих дня. РД у меня 3-е число. Что будет, если рассрочка не подтвердится 2.06, а 3.06? Уже не подтвердится и войдёт в текущий РД, я так понимаю.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 12:19
Striker написав:
Дал сегодня заявку на рассрочку на вчерашнюю покупку, подтверждение будет через 2-3 рабочих дня. РД у меня 3-е число. Что будет, если рассрочка не подтвердится 2.06, а 3.06? Уже не подтвердится и войдёт в текущий РД, я так понимаю.
Обычно заявка подтверждается в день проводки траты по счету, по времени, соответствующему времени траты.
Вот если 28го потратились в 21:31, проводка будет дето 1го, а подтверждение Рассрочки прилетит 1го в 21:31. Ждите
... делайте хоть что-нибудь!
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