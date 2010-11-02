RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8633863486358636

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 20:59

  anis написав:Подскажите вывод с бонусного счета сейчас происходит по регламенту или онлайн?

В 17.00 списал покупку бонусами и сразу же уменьшилась общая задолженность по карте. А задолженность в РД не сразу, сейчас только глянул, уже уменьшилась.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, pokupon, citrus и т.д.
Регистрируйся по ссылке:
    https://tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 489
З нами з: 15.02.20
Подякував: 23 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 23:23

Re: Альфа-Банк

anis написав:Alien теплая еще не ответила(
ответ таков
операция прошла после 19ти зачисление будет с задержкой

вот такое теперь!
На данный момент ещё нет средств.
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2349
З нами з: 22.11.15
Подякував: 103 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 12:16

Дал сегодня заявку на рассрочку на вчерашнюю покупку, подтверждение будет через 2-3 рабочих дня. РД у меня 3-е число. Что будет, если рассрочка не подтвердится 2.06, а 3.06? Уже не подтвердится и войдёт в текущий РД, я так понимаю.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, pokupon, citrus и т.д.
Регистрируйся по ссылке:
    https://tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 489
З нами з: 15.02.20
Подякував: 23 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 12:19

  Striker написав:Дал сегодня заявку на рассрочку на вчерашнюю покупку, подтверждение будет через 2-3 рабочих дня. РД у меня 3-е число. Что будет, если рассрочка не подтвердится 2.06, а 3.06? Уже не подтвердится и войдёт в текущий РД, я так понимаю.

Обычно заявка подтверждается в день проводки траты по счету, по времени, соответствующему времени траты.
Вот если 28го потратились в 21:31, проводка будет дето 1го, а подтверждение Рассрочки прилетит 1го в 21:31. Ждите :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31527
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2503 раз.
Подякували: 3676 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 12:57

  clientage написав:
  Striker написав:Дал сегодня заявку на рассрочку на вчерашнюю покупку, подтверждение будет через 2-3 рабочих дня. РД у меня 3-е число. Что будет, если рассрочка не подтвердится 2.06, а 3.06? Уже не подтвердится и войдёт в текущий РД, я так понимаю.

Обычно заявка подтверждается в день проводки траты по счету, по времени, соответствующему времени траты.
Вот если 28го потратились в 21:31, проводка будет дето 1го, а подтверждение Рассрочки прилетит 1го в 21:31. Ждите :P

А, т.к. у меня покупка была днём 29-го, то прилетит где-то 2-го днём. Ок, жду.
Зображення
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, pokupon, citrus и т.д.
Регистрируйся по ссылке:
    https://tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 489
З нами з: 15.02.20
Подякував: 23 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 13:30

Re: Альфа-Банк

Добрый день!

вопрос к офпреду в первую очередь:

у меня первая на моей памяти оплата прошла без подтверждающего смс от Альфы:
POS Purchase - PostFinance, KYIV, UA, MCC 8999

карта *0662

это нормально?
Arien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 856
З нами з: 09.09.14
Подякував: 139 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 13:42

  Arien написав:Добрый день!

вопрос к офпреду в первую очередь:

у меня первая на моей памяти оплата прошла без подтверждающего смс от Альфы:
POS Purchase - PostFinance, KYIV, UA, MCC 8999

карта *0662

это нормально?



Кто на ком сидел?
WachtAmRhein
 
Повідомлень: 8842
З нами з: 16.11.11
Подякував: 659 раз.
Подякували: 1306 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 13:46

  Arien написав:Добрый день!

вопрос к офпреду в первую очередь:

у меня первая на моей памяти оплата прошла без подтверждающего смс от Альфы:
POS Purchase - PostFinance, KYIV, UA, MCC 8999

карта *0662

это нормально?


Это Новая Пошта?
Kevin
 
Повідомлень: 370
З нами з: 24.09.16
Подякував: 19 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8633863486358636
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Kevin і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4078, 4079, 4080
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
40793 4943837
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 тра, 2020 14:22
clientage
А-Банк 1 ... 1625, 1626, 1627
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
16269 2262514
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 тра, 2020 12:36
lel
Банк Глобус 1 ... 660, 661, 662
Модератор » Вів 02 лис, 2010 15:22
6615 861995
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 тра, 2020 11:46
reef

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.