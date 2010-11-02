Дал сегодня заявку на рассрочку на вчерашнюю покупку, подтверждение будет через 2-3 рабочих дня. РД у меня 3-е число. Что будет, если рассрочка не подтвердится 2.06, а 3.06? Уже не подтвердится и войдёт в текущий РД, я так понимаю.
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Striker написав:Дал сегодня заявку на рассрочку на вчерашнюю покупку, подтверждение будет через 2-3 рабочих дня. РД у меня 3-е число. Что будет, если рассрочка не подтвердится 2.06, а 3.06? Уже не подтвердится и войдёт в текущий РД, я так понимаю.
Обычно заявка подтверждается в день проводки траты по счету, по времени, соответствующему времени траты. Вот если 28го потратились в 21:31, проводка будет дето 1го, а подтверждение Рассрочки прилетит 1го в 21:31. Ждите
Striker написав:Дал сегодня заявку на рассрочку на вчерашнюю покупку, подтверждение будет через 2-3 рабочих дня. РД у меня 3-е число. Что будет, если рассрочка не подтвердится 2.06, а 3.06? Уже не подтвердится и войдёт в текущий РД, я так понимаю.
Обычно заявка подтверждается в день проводки траты по счету, по времени, соответствующему времени траты. Вот если 28го потратились в 21:31, проводка будет дето 1го, а подтверждение Рассрочки прилетит 1го в 21:31. Ждите
А, т.к. у меня покупка была днём 29-го, то прилетит где-то 2-го днём. Ок, жду.
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