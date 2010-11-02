Дал сегодня заявку на рассрочку на вчерашнюю покупку, подтверждение будет через 2-3 рабочих дня. РД у меня 3-е число. Что будет, если рассрочка не подтвердится 2.06, а 3.06? Уже не подтвердится и войдёт в текущий РД, я так понимаю.
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Striker написав:Дал сегодня заявку на рассрочку на вчерашнюю покупку, подтверждение будет через 2-3 рабочих дня. РД у меня 3-е число. Что будет, если рассрочка не подтвердится 2.06, а 3.06? Уже не подтвердится и войдёт в текущий РД, я так понимаю.
Обычно заявка подтверждается в день проводки траты по счету, по времени, соответствующему времени траты. Вот если 28го потратились в 21:31, проводка будет дето 1го, а подтверждение Рассрочки прилетит 1го в 21:31. Ждите
Striker написав:Дал сегодня заявку на рассрочку на вчерашнюю покупку, подтверждение будет через 2-3 рабочих дня. РД у меня 3-е число. Что будет, если рассрочка не подтвердится 2.06, а 3.06? Уже не подтвердится и войдёт в текущий РД, я так понимаю.
Обычно заявка подтверждается в день проводки траты по счету, по времени, соответствующему времени траты. Вот если 28го потратились в 21:31, проводка будет дето 1го, а подтверждение Рассрочки прилетит 1го в 21:31. Ждите
А, т.к. у меня покупка была днём 29-го, то прилетит где-то 2-го днём. Ок, жду.
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Tonnny написав:Alfa_Bank Не получил бонус обещанный (200 грн) за получение и пользование кредитной картой Максима. Обращались в службу поддержки и я, и пригласивший меня по реферальной ссылке человек (он тоже не получил обещанный бонус). Первоначально ответили, что, видимо, из-за какого-то недоразумения бонусы не были начислены автоматически, сказали ждать до 31 марта. "Всем, кому бонус не был начислен автоматически, он будет начислен до 31.03." Ждите! Ничего не получив, в апреле обратились снова. И тут после нескольких моих попыток объяснить что за бонус, очередной представитель Альфабанка в чате стал пытаться меня убедить, что я не имею права на этот бонус. Мою просьбу обосновать и предоставить полные правила акции оставил без внимания. Считаю, что нарушены мои права. Приглашение (присланную ссылку) я использовал, анкету заполнил перейдя по ней, карту получил и активировал, использовал и использую! Почему так? Помогите исправить ситуацию.
Tonnny, добрый день. Напишите ваш ИНН и ИНН друга в ЛС.
Спасибо. Пока не могу писать в ЛС, новичок на форуме. Как иначе сообщить данные?