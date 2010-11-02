Arien
Вполне.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 тра, 2020 15:40
Arien
Вполне.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 15:42
MASolomko
Понял, спасибо.
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