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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8634863586368637

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 15:40

Arien
Вполне.
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 15:42

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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 16:11

Re: Альфа-Банк

друзья,
снимать со Сбера можно в любой день, включая выходные? (когда-то было условие 14 дней "отлежки")
Со Сбера на Комфорт зачисляет сразу? или может быть овер если сниму нал в тот же день?
спасибо.
keep
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 16:25

  keep написав:друзья,
снимать со Сбера можно в любой день, включая выходные? (когда-то было условие 14 дней "отлежки")
Со Сбера на Комфорт зачисляет сразу? или может быть овер если сниму нал в тот же день?
спасибо.


не знаю как в мобайле а в МАБе декларируют 24/7 снятие. реально могут бытб проблемы в конце суток со снятием.
овер даже если будет - на пакетках нету комиса за него
mephala
 
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Re: Альфа-Банк

anis написав:
anis написав:Alien теплая еще не ответила(
ответ таков
операция прошла после 19ти зачисление будет с задержкой

вот такое теперь!
На данный момент ещё нет средств.
Спустя 6 часов средства ночью залетели! И на том спасибо.
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anis
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