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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 тра, 2020 15:40
Arien
Вполне.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 15:42
MASolomko
Понял, спасибо.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 16:11
друзья,
снимать со Сбера можно в любой день, включая выходные? (когда-то было условие 14 дней "отлежки")
Со Сбера на Комфорт зачисляет сразу? или может быть овер если сниму нал в тот же день?
спасибо.
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keep
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Додано: Суб 30 тра, 2020 16:25
keep написав:
друзья,
снимать со Сбера можно в любой день, включая выходные? (когда-то было условие 14 дней "отлежки")
Со Сбера на Комфорт зачисляет сразу? или может быть овер если сниму нал в тот же день?
спасибо.
не знаю как в мобайле а в МАБе декларируют 24/7 снятие. реально могут бытб проблемы в конце суток со снятием.
овер даже если будет - на пакетках нету комиса за него
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mephala
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Додано: Суб 30 тра, 2020 19:43
anis написав: anis написав:Alien
теплая еще не ответила(
ответ таков
операция прошла после 19ти зачисление будет с задержкой
вот такое теперь!
На данный момент ещё нет средств.
Спустя 6 часов средства ночью залетели! И на том спасибо.
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
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anis
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Додано: Суб 30 тра, 2020 21:42
Kevin написав: Arien написав:
Добрый день!
вопрос к офпреду в первую очередь:
у меня первая на моей памяти оплата прошла без подтверждающего смс от Альфы:
POS Purchase - PostFinance, KYIV, UA, MCC 8999
карта *0662
это нормально?
Это Новая Пошта?
совершенно верно, через офсайт НП.
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Arien
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