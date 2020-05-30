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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 тра, 2020 15:40
Arien
Вполне.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 15:42
MASolomko
Понял, спасибо.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 16:11
друзья,
снимать со Сбера можно в любой день, включая выходные? (когда-то было условие 14 дней "отлежки")
Со Сбера на Комфорт зачисляет сразу? или может быть овер если сниму нал в тот же день?
спасибо.
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keep
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Додано: Суб 30 тра, 2020 16:25
keep написав:
друзья,
снимать со Сбера можно в любой день, включая выходные? (когда-то было условие 14 дней "отлежки")
Со Сбера на Комфорт зачисляет сразу? или может быть овер если сниму нал в тот же день?
спасибо.
не знаю как в мобайле а в МАБе декларируют 24/7 снятие. реально могут бытб проблемы в конце суток со снятием.
овер даже если будет - на пакетках нету комиса за него
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mephala
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Додано: Суб 30 тра, 2020 19:43
anis написав: anis написав:Alien
теплая еще не ответила(
ответ таков
операция прошла после 19ти зачисление будет с задержкой
вот такое теперь!
На данный момент ещё нет средств.
Спустя 6 часов средства ночью залетели! И на том спасибо.
Оформи карту по ссылке и получи:
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anis
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Додано: Суб 30 тра, 2020 21:42
Kevin написав: Arien написав:
Добрый день!
вопрос к офпреду в первую очередь:
у меня первая на моей памяти оплата прошла без подтверждающего смс от Альфы:
POS Purchase - PostFinance, KYIV, UA, MCC 8999
карта *0662
это нормально?
Это Новая Пошта?
совершенно верно, через офсайт НП.
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Arien
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Додано: Нед 31 тра, 2020 04:13
Господа, у всех после обновления раздела Cash'U CLUB нормально гасятся покупки? Нажимаю "Повернути гроші", выбираю покупку для погашения, открывается страница "Повернення покупок". Там есть все: сколько бонусов спишут, сумма выбранной покупки, выбор карты для зачисления. Нет самого главного: кнопки Подтвердить. Переключаю на нужную карту - ничего не происходит. Как выполнить операцию?
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wildlynx
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Додано: Нед 31 тра, 2020 08:53
wildlynx написав:
Господа, у всех после обновления раздела Cash'U CLUB нормально гасятся покупки? Нажимаю "Повернути гроші", выбираю покупку для погашения, открывается страница "Повернення покупок". Там есть все: сколько бонусов спишут, сумма выбранной покупки, выбор карты для зачисления. Нет самого главного: кнопки Подтвердить. Переключаю на нужную карту - ничего не происходит. Как выполнить операцию?
Нее. Но у меня в верхней трети экрана, справа видно часть(2мм) синей кнопочки Подтвердить
Попробуйте аккуратно поелозить по правой строне экрана, мож поможет.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 31 тра, 2020 10:12
keep написав:
друзья,
снимать со Сбера можно в любой день, включая выходные? (когда-то было условие 14 дней "отлежки")
Со Сбера на Комфорт зачисляет сразу? или может быть овер если сниму нал в тот же день?
спасибо.
Со Сбера на Комфорт перечислять можно в любой момент, 14 дней отлежки нужны только для бесплатного снятия наличных с самого Сбера через менеджера и кассу.
Зачисляться должны в течение 15 минут, но бывают варианты и дольше.
По пакетным картам за овер плату не берут.
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velvet
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Додано: Нед 31 тра, 2020 12:29
wildlynx написав:
Господа, у всех после обновления раздела Cash'U CLUB нормально гасятся покупки? Нажимаю "Повернути гроші", выбираю покупку для погашения, открывается страница "Повернення покупок". Там есть все: сколько бонусов спишут, сумма выбранной покупки, выбор карты для зачисления. Нет самого главного: кнопки Подтвердить. Переключаю на нужную карту - ничего не происходит. Как выполнить операцию?
Тільки що повернув покупку. Все спрацювало без проблем, додаток під iOS
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Sain_повернувся
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