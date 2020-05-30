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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8635863686378638

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 12:46

Re: Альфа-Банк

Друзі, нагадайте, по старих пакетах (цікавить Платинум блек) СЕП без комісії, сторонній р2р - 1,5% + 20 грн, а р2р через додаток альфи - 1% + 5 грн?
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 12:55

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Размер шрифта -- Обычный (для меня мелковат :))

ПС. Вот думаю котяру свою научить тыкать лапой у правый верхний угол :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 12:57

  Sain_повернувся написав:Друзі, нагадайте, по старих пакетах (цікавить Платинум блек) СЕП без комісії, сторонній р2р - 1,5% + 20 грн, а р2р через додаток альфи - 1% + 5 грн?

У Алки все бесплатно для любых Пакетов
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31533
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2504 раз.
Подякували: 3676 раз.
 
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2
  #<1 ... 8635863686378638
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