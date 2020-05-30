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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 тра, 2020 12:46
Re: Альфа-Банк
Друзі, нагадайте, по старих пакетах (цікавить Платинум блек) СЕП без комісії, сторонній р2р - 1,5% + 20 грн, а р2р через додаток альфи - 1% + 5 грн?
Додано: Нед 31 тра, 2020 12:55
Huawei Can-L11
EMUI 5.0.3
Android 7.0
Размер шрифта -- Обычный (для меня мелковат )
ПС. Вот думаю котяру свою научить тыкать лапой у правый верхний угол
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 31 тра, 2020 12:57
У Алки все бесплатно для любых Пакетов
... делайте хоть что-нибудь!
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