Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 тра, 2020 12:46
Друзі, нагадайте, по старих пакетах (цікавить Платинум блек) СЕП без комісії, сторонній р2р - 1,5% + 20 грн, а р2р через додаток альфи - 1% + 5 грн?
Sain_повернувся
Повідомлень: 943
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Додано: Нед 31 тра, 2020 12:55
Huawei Can-L11
EMUI 5.0.3
Android 7.0
Размер шрифта -- Обычный (для меня мелковат
)
ПС. Вот думаю котяру свою научить тыкать лапой у правый верхний угол
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Нед 31 тра, 2020 12:57
Sain_повернувся написав:
Друзі, нагадайте, по старих пакетах (цікавить Платинум блек) СЕП без комісії, сторонній р2р - 1,5% + 20 грн, а р2р через додаток альфи - 1% + 5 грн?
У Алки все бесплатно для любых Пакетов
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 31540
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2504 раз.
Подякували: 3676 раз.
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2
Додано: Нед 31 тра, 2020 13:42
clientage написав:
Huawei Can-L11
EMUI 5.0.3
Android 7.0
Вы же собирались смартфон менять? Если мне не изменяет память
У меня на EMUI 10 вот так:
Vorlon
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З нами з: 14.06.13
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Додано: Нед 31 тра, 2020 13:45
Vorlon написав:
Вы же собирались смартфон менять? Если мне не изменяет память
Так нуна сначала орехи обналичить, а то чуток не хватает на новую лопату
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 31540
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Подякували: 3676 раз.
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Додано: Нед 31 тра, 2020 13:49
clientage
Обновления для системы все стоят? Для браузеров и/или Android System WebView?
ИМХО там обычная HTML-страничка, которая неправильно отрисовывается на старых устройствах.
clientage написав:
чуток не хватает на новую лопату
"Лёгкая рассрочка" в помощь!
Vorlon
Повідомлень: 8359
З нами з: 14.06.13
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Подякували: 847 раз.
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Додано: Нед 31 тра, 2020 13:59
Vorlon написав: clientage
Обновления для системы все стоят? Для браузеров и/или Android System WebView?
Мне кажется там обычная HTML-страничка, которая неправильно отрисовывается на старых устройствах.
Да все везде стоит как нуна
Там каким-то смузистом-умником залочена нижняя 1/3 формы, и у кого из клиентов больше 2х счетов происходит перенос окна
Предлагаю этого смузиста отправить в 7й класс СШ на уроки информатики
ПС. Я юзаю более 20 ИБ, и вот тока у сногшибательного Мобайла отакие проблемы
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 31540
З нами з: 08.12.07
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Подякували: 3676 раз.
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Додано: Нед 31 тра, 2020 14:03
clientage написав:
и у кого из клиентов больше 2х счетов происходит перенос окна
...и у кого старый широкий (16:9) экран. У меня и 4 счёта бы влезло
Vorlon
Повідомлень: 8359
З нами з: 14.06.13
Подякував: 409 раз.
Подякували: 847 раз.
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Додано: Нед 31 тра, 2020 14:05
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Striker
Повідомлень: 494
З нами з: 15.02.20
Подякував: 23 раз.
Подякували: 25 раз.
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Додано: Нед 31 тра, 2020 14:08
Striker В ж... ваш примат - не всегда он даёт больше всех частей.
Vorlon
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З нами з: 14.06.13
Подякував: 409 раз.
Подякували: 847 раз.
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