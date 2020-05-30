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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8636863786388639>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 12:46

Re: Альфа-Банк

Друзі, нагадайте, по старих пакетах (цікавить Платинум блек) СЕП без комісії, сторонній р2р - 1,5% + 20 грн, а р2р через додаток альфи - 1% + 5 грн?
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 12:55

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Huawei Can-L11
EMUI 5.0.3
Android 7.0
Размер шрифта -- Обычный (для меня мелковат :))

ПС. Вот думаю котяру свою научить тыкать лапой у правый верхний угол :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 12:57

  Sain_повернувся написав:Друзі, нагадайте, по старих пакетах (цікавить Платинум блек) СЕП без комісії, сторонній р2р - 1,5% + 20 грн, а р2р через додаток альфи - 1% + 5 грн?

У Алки все бесплатно для любых Пакетов
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 13:42

  clientage написав:Huawei Can-L11
EMUI 5.0.3
Android 7.0

Вы же собирались смартфон менять? Если мне не изменяет память :wink:

У меня на EMUI 10 вот так:
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Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 13:45

Re: Альфа-Банк

  Vorlon написав:Вы же собирались смартфон менять? Если мне не изменяет память

Так нуна сначала орехи обналичить, а то чуток не хватает на новую лопату :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 13:49

clientage
Обновления для системы все стоят? Для браузеров и/или Android System WebView?

ИМХО там обычная HTML-страничка, которая неправильно отрисовывается на старых устройствах.

  clientage написав:чуток не хватает на новую лопату

"Лёгкая рассрочка" в помощь! :D
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 13:59

  Vorlon написав:clientage
Обновления для системы все стоят? Для браузеров и/или Android System WebView?

Мне кажется там обычная HTML-страничка, которая неправильно отрисовывается на старых устройствах.

Да все везде стоит как нуна :)
Там каким-то смузистом-умником залочена нижняя 1/3 формы, и у кого из клиентов больше 2х счетов происходит перенос окна :(
Предлагаю этого смузиста отправить в 7й класс СШ на уроки информатики :mrgreen:

ПС. Я юзаю более 20 ИБ, и вот тока у сногшибательного Мобайла отакие проблемы :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 14:03

  clientage написав:и у кого из клиентов больше 2х счетов происходит перенос окна

...и у кого старый широкий (16:9) экран. У меня и 4 счёта бы влезло :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 14:05

  Vorlon написав:"Лёгкая рассрочка" в помощь! :D

Оплата частями! :o :lol:
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Striker
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 14:08

Striker
В ж... ваш примат - не всегда он даёт больше всех частей.
Vorlon
 
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