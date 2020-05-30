Додано: Нед 31 тра, 2020 14:33

clientage написав: Вот хто даст от 14 частей и больше с того и куплю

Тож думаю на Сяоми переходить, тем более через месяц они обещают браслетик с НФСи подогнать Вот хто даст от 14 частей и больше с того и куплюТож думаю на Сяоми переходить, тем более через месяц они обещают браслетик с НФСи подогнать

Я наоборот перешел из Сяоми на Хонор (Хуавеи). В новых Сяоми сейчас нет записи разговоров с линии (очень нужная функция) и её нельзя прикрутить без рута (слетит гарантия и нфс не будет работать), а в Хоноре прикрутил прогу и пользуюсь полноценно + компактнее телефон, не люблю огромные и тяжелые лопаты.Брал по супер акции за 11к на 12 платежей, а когда доллар взлетел, то стало мигом 13к.Сейчас до 12-ти спустилось. Без акции было бы 15 платежей, а на Хуавеи и по 20 было в Комфи.