clientage
В конце февраля я поменял своего мамонта Mi4c, с которым проходил 3.5 года, на Honor 20 Pro. Как будто пересел с Запорожца на Мерседес. Пора обновляться.
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Додано: Нед 31 тра, 2020 14:13
clientage
В конце февраля я поменял своего мамонта Mi4c, с которым проходил 3.5 года, на Honor 20 Pro. Как будто пересел с Запорожца на Мерседес. Пора обновляться.
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Додано: Нед 31 тра, 2020 14:16
Не всегда - это один из 50-ти случаев? В 95% и выше ОЧ больше, чем остальные варианты.
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Додано: Нед 31 тра, 2020 14:18
Вот хто даст от 14 частей и больше с того и куплю
Тож думаю на Сяоми переходить, тем более через месяц они обещают браслетик с НФСи подогнать
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 31 тра, 2020 14:29
Re: Альфа-Банк
Додано: Нед 31 тра, 2020 14:33
Я наоборот перешел из Сяоми на Хонор (Хуавеи). В новых Сяоми сейчас нет записи разговоров с линии (очень нужная функция) и её нельзя прикрутить без рута (слетит гарантия и нфс не будет работать), а в Хоноре прикрутил прогу и пользуюсь полноценно + компактнее телефон, не люблю огромные и тяжелые лопаты.
Брал по супер акции за 11к на 12 платежей, а когда доллар взлетел, то стало мигом 13к. Сейчас до 12-ти спустилось. Без акции было бы 15 платежей, а на Хуавеи и по 20 было в Комфи.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, pokupon, citrus и т.д.
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Додано: Нед 31 тра, 2020 14:35
так шоо, достаточно шрифт поменьше поставить?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 31 тра, 2020 14:38
Striker
К сожалению без гуглосервисов Huawei и Honor всё - новые модели покупать нельзя.
Даже не знаю, на что буду менять свой со временем. Последние модели из полноценных с гуглом и NFC:
Honor 20/20 Pro, Huawei P Smart Z, Huawei P30/P30 Pro (все годичной давности).
Додано: Нед 31 тра, 2020 14:39
Re: Альфа-Банк
Я юзаю на Нове тож не штатную писульку, а
И чоо, она не будет на Сяоми работать?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 31 тра, 2020 14:43
Колись памятаю що було безкоштовно, але зараз в додатку малюється комісія...
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