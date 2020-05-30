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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8637863886398640>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 14:13

clientage
В конце февраля я поменял своего мамонта Mi4c, с которым проходил 3.5 года, на Honor 20 Pro. Как будто пересел с Запорожца на Мерседес. Пора обновляться. :o
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Striker
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 14:16

  Vorlon написав:Striker
В ж... ваш примат - не всегда он даёт больше всех частей.

Не всегда - это один из 50-ти случаев? :shock: В 95% и выше ОЧ больше, чем остальные варианты.
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Striker
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 14:18

  Striker написав:
  Vorlon написав:Striker
В ж... ваш примат - не всегда он даёт больше всех частей.

Не всегда - это один из 50-ти случаев? :shock: В 95% и выше ОЧ больше, чем остальные варианты.

Вот хто даст от 14 частей и больше с того и куплю :)
Тож думаю на Сяоми переходить, тем более через месяц они обещают браслетик с НФСи подогнать :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 14:28

  Striker написав:Honor 20 Pro

Всем хорош, но экран мал :(
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 14:29

Re: Альфа-Банк

  Vorlon написав:ИМХО там обычная HTML-страничка, которая неправильно отрисовывается на старых устройствах.

так и есть, это вебвью
Seva
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 14:33

  clientage написав:Вот хто даст от 14 частей и больше с того и куплю :)
Тож думаю на Сяоми переходить, тем более через месяц они обещают браслетик с НФСи подогнать :)

Я наоборот перешел из Сяоми на Хонор (Хуавеи). В новых Сяоми сейчас нет записи разговоров с линии (очень нужная функция) и её нельзя прикрутить без рута (слетит гарантия и нфс не будет работать), а в Хоноре прикрутил прогу и пользуюсь полноценно + компактнее телефон, не люблю огромные и тяжелые лопаты.
Брал по супер акции за 11к на 12 платежей, а когда доллар взлетел, то стало мигом 13к. :shock: Сейчас до 12-ти спустилось. Без акции было бы 15 платежей, а на Хуавеи и по 20 было в Комфи.
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Striker
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 14:35

  Seva написав:
  Vorlon написав:ИМХО там обычная HTML-страничка, которая неправильно отрисовывается на старых устройствах.

так и есть, это вебвью

так шоо, достаточно шрифт поменьше поставить?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 14:38

Striker
К сожалению без гуглосервисов Huawei и Honor всё - новые модели покупать нельзя.
Даже не знаю, на что буду менять свой со временем. Последние модели из полноценных с гуглом и NFC:
Honor 20/20 Pro, Huawei P Smart Z, Huawei P30/P30 Pro (все годичной давности).
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 14:39

Re: Альфа-Банк

  Striker написав:В новых Сяоми сейчас нет записи разговоров с линии (очень нужная функция) и её нельзя прикрутить без рута

Я юзаю на Нове тож не штатную писульку, а https://play.google.com/store/apps/deta ... llrecorder
И чоо, она не будет на Сяоми работать? :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 14:43

  clientage написав:
  Sain_повернувся написав:Друзі, нагадайте, по старих пакетах (цікавить Платинум блек) СЕП без комісії, сторонній р2р - 1,5% + 20 грн, а р2р через додаток альфи - 1% + 5 грн?

У Алки все бесплатно для любых Пакетов

Колись памятаю що було безкоштовно, але зараз в додатку малюється комісія...
Sain_повернувся
 
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