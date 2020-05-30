Vorlon написав:Striker К сожалению без гуглосервисов Huawei и Honor всё - новые модели покупать нельзя. Даже не знаю, на что буду менять свой со временем. Последние модели из полноценных с гуглом и NFC: Honor 20/20 Pro, Huawei P Smart Z, Huawei P30/P30 Pro (все годичной давности).
One Plus хорошие аппараты, но там цена высокая и Amoled'ы, которые я не перевариваю. Ещё можно присмотреться к Oppo и Realme. Ну и Xiaomi всегда маст хэв.
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Vorlon написав:Striker К сожалению без гуглосервисов Huawei и Honor всё - новые модели покупать нельзя. Даже не знаю, на что буду менять свой со временем. Последние модели из полноценных с гуглом и NFC: Honor 20/20 Pro, Huawei P Smart Z, Huawei P30/P30 Pro (все годичной давности).
One Plus хорошие аппараты, но там цена высокая и Amoled'ы, которые я не перевариваю. Ещё можно присмотреться к Oppo и Realme. Ну и Xiaomi всегда маст хэв.
По опыту - one plus хорош, пока не попробуете его с чем-то синхронить, с сяомишными гаджетами вообще не дружит.