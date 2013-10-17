Vorlon написав:Striker К сожалению без гуглосервисов Huawei и Honor всё - новые модели покупать нельзя. Даже не знаю, на что буду менять свой со временем. Последние модели из полноценных с гуглом и NFC: Honor 20/20 Pro, Huawei P Smart Z, Huawei P30/P30 Pro (все годичной давности).
One Plus хорошие аппараты, но там цена высокая и Amoled'ы, которые я не перевариваю. Ещё можно присмотреться к Oppo и Realme. Ну и Xiaomi всегда маст хэв.
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Vorlon написав:Striker К сожалению без гуглосервисов Huawei и Honor всё - новые модели покупать нельзя. Даже не знаю, на что буду менять свой со временем. Последние модели из полноценных с гуглом и NFC: Honor 20/20 Pro, Huawei P Smart Z, Huawei P30/P30 Pro (все годичной давности).
One Plus хорошие аппараты, но там цена высокая и Amoled'ы, которые я не перевариваю. Ещё можно присмотреться к Oppo и Realme. Ну и Xiaomi всегда маст хэв.
По опыту - one plus хорош, пока не попробуете его с чем-то синхронить, с сяомишными гаджетами вообще не дружит.
clientage написав:Та вы не кипишуйте, в любом случае у вас будет +30 дн на погашение, а скорее всего +60
Решился на покупку в Алло 29/05 (пятница в 16:10), оплачивал картой Аллы на терминале Привата при получении. Акционные орешки 3 % за покупку в Алло капнули сразу (как раз с начала месяца будет действовать новый уровень). Сразу же пришло предложение на рассрочку -- согласился.
Уже в воскресенье рисовало проводки операций, сделанные в пятницу, 1 июня (понедельником). И вот сегодня снова предложение на рассрочки по операции Алло (у меня ж часть за кредитные прошла операция, часть за кровные). Согласился -- бац и сообщение, что рассрочка активирована.
Это когда Аллочка научилась рассрочку подключать в небанковский день? В сообщениях она шлёт, что 2-3 рабдня и активируем рассрочки.
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