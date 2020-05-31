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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8637863886398640

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 14:46

  Vorlon написав:
  Striker написав:Honor 20 Pro

Всем хорош, но экран мал :(

Для меня в самый раз. Фильмы, ютуб комфортно смотреть. Компактность и удобность рулит. Нацепил бампер и стекло, и вес стал больше, но не такой, какой был бы на огромной лопате с этими же приблудами.
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 14:54

  Vorlon написав:Striker
К сожалению без гуглосервисов Huawei и Honor всё - новые модели покупать нельзя.
Даже не знаю, на что буду менять свой со временем. Последние модели из полноценных с гуглом и NFC:
Honor 20/20 Pro, Huawei P Smart Z, Huawei P30/P30 Pro (все годичной давности).

One Plus хорошие аппараты, но там цена высокая и Amoled'ы, которые я не перевариваю. Ещё можно присмотреться к Oppo и Realme. Ну и Xiaomi всегда маст хэв.
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Striker
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Повідомлень: 501
З нами з: 15.02.20
Подякував: 23 раз.
Подякували: 26 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 14:56

  clientage написав:
  Striker написав:В новых Сяоми сейчас нет записи разговоров с линии (очень нужная функция) и её нельзя прикрутить без рута

Я юзаю на Нове тож не штатную писульку, а https://play.google.com/store/apps/deta ... llrecorder
И чоо, она не будет на Сяоми работать? :(

С линии - точно нет. Есть проги, которые пишут звук с микрофона, но собеседника при этом очень плохо слышно, аццтой короче.
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Striker
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 14:57

Re: Альфа-Банк

Striker написав:
  Vorlon написав:Striker
К сожалению без гуглосервисов Huawei и Honor всё - новые модели покупать нельзя.
Даже не знаю, на что буду менять свой со временем. Последние модели из полноценных с гуглом и NFC:
Honor 20/20 Pro, Huawei P Smart Z, Huawei P30/P30 Pro (все годичной давности).

One Plus хорошие аппараты, но там цена высокая и Amoled'ы, которые я не перевариваю. Ещё можно присмотреться к Oppo и Realme. Ну и Xiaomi всегда маст хэв.
По опыту - one plus хорош, пока не попробуете его с чем-то синхронить, с сяомишными гаджетами вообще не дружит.

И, это, просьба таки этот оффтоп закончить
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 15:00

  Faceless написав:И, это, просьба таки этот оффтоп закончить

Так точно.
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Striker
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 16:51

  Sain_повернувся написав:
  clientage написав:
  Sain_повернувся написав:Друзі, нагадайте, по старих пакетах (цікавить Платинум блек) СЕП без комісії, сторонній р2р - 1,5% + 20 грн, а р2р через додаток альфи - 1% + 5 грн?

У Алки все бесплатно для любых Пакетов

Колись памятаю що було безкоштовно, але зараз в додатку малюється комісія...


Стороній 0, в додатку - деньги на пикничек.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 17:01

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Та вы не кипишуйте, в любом случае у вас будет +30 дн на погашение, а скорее всего +60
Решился на покупку в Алло 29/05 (пятница в 16:10), оплачивал картой Аллы на терминале Привата при получении. Акционные орешки 3 % за покупку в Алло капнули сразу (как раз с начала месяца будет действовать новый уровень). Сразу же пришло предложение на рассрочку -- согласился.

Уже в воскресенье рисовало проводки операций, сделанные в пятницу, 1 июня (понедельником). И вот сегодня снова предложение на рассрочки по операции Алло (у меня ж часть за кредитные прошла операция, часть за кровные). Согласился -- бац и сообщение, что рассрочка активирована.

Это когда Аллочка научилась рассрочку подключать в небанковский день? :) В сообщениях она шлёт, что 2-3 рабдня и активируем рассрочки.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 18:00

Re: Альфа-Банк

  MASolomko написав:Это когда Аллочка научилась рассрочку подключать в небанковский день? :) В сообщениях она шлёт, что 2-3 рабдня и активируем рассрочки.
Давно вже так. Пам'ятаю ще здається у лютому було - оплачував у субботу, відразу погодився на розстрочку, а у неділю вона вже й активувалася
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 19:02

MASolomko
Вчера давал заявку на рассрочку пятничной покупки, сегодня уже рассрочка активировалась. :)
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Striker
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proftpd66
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