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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 чер, 2020 05:18
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, pokupon, citrus и т.д.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 06:42
Re: Альфа-Банк
Не влізлись позорні азс 2% та продукти 1%, а от дит. товари цікаво чи є дитяча горілка, як колись мій син в дит. садку питав.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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