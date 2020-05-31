Ой+ написав:Не влізлись позорні азс 2% та продукти 1%, а от дит. товари цікаво чи є дитяча горілка, як колись мій син в дит. садку питав.
Эх... У меня в прошлом месяце было 15% по Детским товарам. Дождался открытия магазинов... ну и обновил дочке гардероб, игрушек прикупил. На июнь эту категорию даже с 2% не засветили. Я б с 20% разгулялся...
Зато "Все для дома" с 2% уже 4-й месяц подряд дают. Вот доберусь я до "Эпицентра"... отомщу за все и за всех сразу Кстати, кто не знал, "Эпицентр" - входит
Tonnny написав:Alfa_Bank Не получил бонус обещанный (200 грн) за получение и пользование кредитной картой Максима. Обращались в службу поддержки и я, и пригласивший меня по реферальной ссылке человек (он тоже не получил обещанный бонус). Первоначально ответили, что, видимо, из-за какого-то недоразумения бонусы не были начислены автоматически, сказали ждать до 31 марта. "Всем, кому бонус не был начислен автоматически, он будет начислен до 31.03." Ждите! Ничего не получив, в апреле обратились снова. И тут после нескольких моих попыток объяснить что за бонус, очередной представитель Альфабанка в чате стал пытаться меня убедить, что я не имею права на этот бонус. Мою просьбу обосновать и предоставить полные правила акции оставил без внимания. Считаю, что нарушены мои права. Приглашение (присланную ссылку) я использовал, анкету заполнил перейдя по ней, карту получил и активировал, использовал и использую! Почему так? Помогите исправить ситуацию.
Tonnny, добрый день. Напишите ваш ИНН и ИНН друга в ЛС.
Спасибо. Пока не могу писать в ЛС, новичок на форуме. Как иначе сообщить данные?