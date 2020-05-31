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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8638863986408641

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 05:18

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Striker
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 06:42

Re: Альфа-Банк

Не влізлись позорні азс 2% та продукти 1%, а от дит. товари цікаво чи є дитяча горілка, як колись мій син в дит. садку питав.
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Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 07:45

Хтось перевіряв чи Netflix окешбечується по категорії розваги?
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miltador
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 08:07

  Ой+ написав:Не влізлись позорні азс 2% та продукти 1%, а от дит. товари цікаво чи є дитяча горілка, як колись мій син в дит. садку питав.
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Эх... У меня в прошлом месяце было 15% по Детским товарам. Дождался открытия магазинов... ну и обновил дочке гардероб, игрушек прикупил. На июнь эту категорию даже с 2% не засветили.
Я б с 20% разгулялся...

Зато "Все для дома" с 2% уже 4-й месяц подряд дают. Вот доберусь я до "Эпицентра"... отомщу за все и за всех сразу :)
Кстати, кто не знал, "Эпицентр" - входит :)
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 08:29

  Tonnny написав:
  Alfa_Bank написав:
  Tonnny написав:Alfa_Bank
Не получил бонус обещанный (200 грн) за получение и пользование кредитной картой Максима. Обращались в службу поддержки и я, и пригласивший меня по реферальной ссылке человек (он тоже не получил обещанный бонус).
Первоначально ответили, что, видимо, из-за какого-то недоразумения бонусы не были начислены автоматически, сказали ждать до 31 марта. "Всем, кому бонус не был начислен автоматически, он будет начислен до 31.03." Ждите!
Ничего не получив, в апреле обратились снова. И тут после нескольких моих попыток объяснить что за бонус, очередной представитель Альфабанка в чате стал пытаться меня убедить, что я не имею права на этот бонус. Мою просьбу обосновать и предоставить полные правила акции оставил без внимания.
Считаю, что нарушены мои права. Приглашение (присланную ссылку) я использовал, анкету заполнил перейдя по ней, карту получил и активировал, использовал и использую!
Почему так? :cry: Помогите исправить ситуацию.

Tonnny, добрый день. Напишите ваш ИНН и ИНН друга в ЛС.

Спасибо. Пока не могу писать в ЛС, новичок на форуме. Как иначе сообщить данные?

Напишите сюда - info_client@alfabank.kiev.ua.
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 08:34

  Arien написав:Добрый день!

вопрос к офпреду в первую очередь:

у меня первая на моей памяти оплата прошла без подтверждающего смс от Альфы:
POS Purchase - PostFinance, KYIV, UA, MCC 8999

карта *0662

это нормально?


Arien, добрый день. Смс об успешной покупке отправлена в момент ее совершения, от провайдера получен отчет об успешной доставке сообщения.
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 08:39

Re: Альфа-Банк

  Искатель написав:Зато "Все для дома" с 2% уже 4-й месяц подряд дают. Вот доберусь я до "Эпицентра"... отомщу за все и за всех сразу


Я в епіцентрі купляю через ідейну картбланш онлайн. Замовляєш - отримуєш і 5% грязними кб.

На июнь эту категорию даже с 2% не засветили.
Я б с 20% разгулялся...


В мене так по книжкам - жінка регулярно закуповує, то після 20% тепер 0, але моно дає 20%
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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