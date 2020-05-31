Tonnny написав:

Не получил бонус обещанный (200 грн) за получение и пользование кредитной картой Максима. Обращались в службу поддержки и я, и пригласивший меня по реферальной ссылке человек (он тоже не получил обещанный бонус).Первоначально ответили, что, видимо, из-за какого-то недоразумения бонусы не были начислены автоматически, сказали ждать до 31 марта. "Всем, кому бонус не был начислен автоматически, он будет начислен до 31.03." Ждите!Ничего не получив, в апреле обратились снова. И тут после нескольких моих попыток объяснить что за бонус, очередной представитель Альфабанка в чате стал пытаться меня убедить, что я не имею права на этот бонус. Мою просьбу обосновать и предоставить полные правила акции оставил без внимания.Считаю, что нарушены мои права. Приглашение (присланную ссылку) я использовал, анкету заполнил перейдя по ней, карту получил и активировал, использовал и использую!Почему так?Помогите исправить ситуацию.