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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 чер, 2020 11:19
Alfa_Bank написав: clientage написав:
Я вам больше скажу
Отам на скриншоте ясно видно, шо я хочу зачислить орехи на Ультруviewtopic.php?p=4978657#p4978657
однако упали они на Максимку
А чо так, Аллюсик?
clientage, добрый день. Такое наблюдается( Сейчас занимаемся устранением проблемы.
Фуутыы, а я думал померещилось
... делайте хоть что-нибудь!
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