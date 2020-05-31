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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8639864086418642

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 11:19

  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:Я вам больше скажу
Отам на скриншоте ясно видно, шо я хочу зачислить орехи на Ультру
viewtopic.php?p=4978657#p4978657
однако упали они на Максимку
А чо так, Аллюсик? :mrgreen:

clientage, добрый день. Такое наблюдается( Сейчас занимаемся устранением проблемы.

Фуутыы, а я думал померещилось 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 12:13

  clientage написав:
  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:Я вам больше скажу
Отам на скриншоте ясно видно, шо я хочу зачислить орехи на Ультру
viewtopic.php?p=4978657#p4978657
однако упали они на Максимку
А чо так, Аллюсик? :mrgreen:

clientage, добрый день. Такое наблюдается( Сейчас занимаемся устранением проблемы.

Фуутыы, а я думал померещилось 8)
А у меня такое неделю назад случилось, но я подумал, что сам дурак, хотя точно жал на блэк
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 12:20

Оооо, добре э, Ала дала кішміш на транспорт 20%.
Все інше таке собі, вибрав: транспорт-20, кафе-3, АЗС-2, все для хати-2, краса-2.

П.С. Чекав на тварини -20 :evil: :evil: :evil:
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lov2108
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 13:23

  lov2108 написав:П.С. Чекав на тварини -20 :evil: :evil: :evil:

Чем меньше ожиданий, тем меньше разочарований. :lol:
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Striker
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