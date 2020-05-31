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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 чер, 2020 11:19
Alfa_Bank написав: clientage написав:
Я вам больше скажу
Отам на скриншоте ясно видно, шо я хочу зачислить орехи на Ультруviewtopic.php?p=4978657#p4978657
однако упали они на Максимку
А чо так, Аллюсик?
clientage, добрый день. Такое наблюдается( Сейчас занимаемся устранением проблемы.
Фуутыы, а я думал померещилось
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 01 чер, 2020 12:13
clientage написав: Alfa_Bank написав: clientage написав:
Я вам больше скажу
Отам на скриншоте ясно видно, шо я хочу зачислить орехи на Ультруviewtopic.php?p=4978657#p4978657
однако упали они на Максимку
А чо так, Аллюсик?
clientage, добрый день. Такое наблюдается( Сейчас занимаемся устранением проблемы.
Фуутыы, а я думал померещилось
А у меня такое неделю назад случилось, но я подумал, что сам дурак, хотя точно жал на блэк
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Додано: Пон 01 чер, 2020 12:20
Оооо, добре э, Ала дала кішміш на транспорт 20%.
Все інше таке собі, вибрав: транспорт-20, кафе-3, АЗС-2, все для хати-2, краса-2.
П.С. Чекав на тварини -20
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Додано: Пон 01 чер, 2020 14:12
А ни у кого нету.... и моно и абанк все прокинули зверюг
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Додано: Пон 01 чер, 2020 14:13
omb написав:
А ни у кого нету.... и моно и абанк все прокинули зверюг
Раньше надо было затариваться.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 14:37
Alfa_Bank написав: Arien написав:
Добрый день!
вопрос к офпреду в первую очередь:
у меня первая на моей памяти оплата прошла без подтверждающего смс от Альфы:
POS Purchase - PostFinance, KYIV, UA, MCC 8999
карта *0662
это нормально?
Arien, добрый день. Смс об успешной покупке отправлена в момент ее совершения, от провайдера получен отчет об успешной доставке сообщения.
Добрый день!
спасибо, уточню, я за вот такое:
вот такого при оплате на сайте НП не было.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 14:51
Arien написав:
Добрый день!
спасибо, уточню, я за вот такое:
вот такого при оплате на сайте НП не было.
Если продавец не запрашивает 3D secure код, он банком не отправляется.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 14:51
П.С. Чекав на тварини -20 [/quote]
Тепер у Алли у категоріях підвищеного нарахування бонусів Зоотоварів взагалі нема. Зоотоварних мсс взагалі не видно в жодній категоріі. Тому мабуть марно сподіватися...
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