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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 чер, 2020 15:27
Подскажите а Алла кешбек категории всем по разному предлагает? А то мне детские товары не предложило вообще, а на остальные меньше чем в прошлом месяце
Востаннє редагувалось REA 1109
в Пон 01 чер, 2020 15:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 15:29
REA 1109 написав:
Подскажите а Алла кешбек категории всем по разному предлагает? А то мне детские товары не предложило вообще
REA 1109, добрый день. Категории и % предлагаются индивидуально.
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