RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8640864186428643

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 15:27

Подскажите а Алла кешбек категории всем по разному предлагает? А то мне детские товары не предложило вообще, а на остальные меньше чем в прошлом месяце
Востаннє редагувалось REA 1109 в Пон 01 чер, 2020 15:29, всього редагувалось 1 раз.
REA 1109
 
Повідомлень: 71
З нами з: 18.07.16
Подякував: 12 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 15:29

  REA 1109 написав:Подскажите а Алла кешбек категории всем по разному предлагает? А то мне детские товары не предложило вообще

REA 1109, добрый день. Категории и % предлагаются индивидуально.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 8780
З нами з: 18.02.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 773 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 17:20

Re: Альфа-Банк

Добрый день, отказали в выдаче кредитной карты Максимум. По всем фин. показателям вроде должны были дать. Уже есть кредитка Тревел. Есть смысл подаваться через время заново или у Альфы лимит на количество кредиток?
miisla8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 01.02.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 17:53

Re: Альфа-Банк

Добрый день. А что под категорию "Транспорт"проходит?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 466
З нами з: 09.02.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 18:04

  _PORT_UA написав:Добрый день. А что под категорию "Транспорт"проходит?

Транспорт - квитки на залізничний та автобусний транспорт, метро. Коди MCC: 4131, 4111, 4112.
SL5
 
Повідомлень: 19
З нами з: 16.05.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8640864186428643
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77 і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4083, 4084, 4085
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
40848 4950296
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 чер, 2020 17:49
ingtrans
Пауер Банк (Банк Січ) 1 ... 25, 26, 27
Модератор » Нед 24 лис, 2013 01:05
266 60387
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 чер, 2020 17:25
Елена Прекрасная
Банк Глобус 1 ... 661, 662, 663
Модератор » Вів 02 лис, 2010 15:22
6623 863386
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 чер, 2020 16:25
Vorlon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (16889)
01.06.2020 18:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.