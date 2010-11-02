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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 чер, 2020 15:27
Подскажите а Алла кешбек категории всем по разному предлагает? А то мне детские товары не предложило вообще, а на остальные меньше чем в прошлом месяце
Востаннє редагувалось REA 1109 в Пон 01 чер, 2020 15:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 01 чер, 2020 15:29
Додано: Пон 01 чер, 2020 17:20
Re: Альфа-Банк
Добрый день, отказали в выдаче кредитной карты Максимум. По всем фин. показателям вроде должны были дать. Уже есть кредитка Тревел. Есть смысл подаваться через время заново или у Альфы лимит на количество кредиток?
Додано: Пон 01 чер, 2020 17:53
Re: Альфа-Банк
Добрый день. А что под категорию "Транспорт"проходит?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: Пон 01 чер, 2020 18:04
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