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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 чер, 2020 15:27
Подскажите а Алла кешбек категории всем по разному предлагает? А то мне детские товары не предложило вообще, а на остальные меньше чем в прошлом месяце
Востаннє редагувалось REA 1109
в Пон 01 чер, 2020 15:29, всього редагувалось 1 раз.
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REA 1109
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Додано: Пон 01 чер, 2020 15:29
REA 1109 написав:
Подскажите а Алла кешбек категории всем по разному предлагает? А то мне детские товары не предложило вообще
REA 1109, добрый день. Категории и % предлагаются индивидуально.
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Alfa_Bank
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Додано: Пон 01 чер, 2020 17:20
Добрый день, отказали в выдаче кредитной карты Максимум. По всем фин. показателям вроде должны были дать. Уже есть кредитка Тревел. Есть смысл подаваться через время заново или у Альфы лимит на количество кредиток?
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Додано: Пон 01 чер, 2020 17:53
Добрый день. А что под категорию "Транспорт"проходит?
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_PORT_UA
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Додано: Пон 01 чер, 2020 18:04
_PORT_UA написав:
Добрый день. А что под категорию "Транспорт"проходит?
Транспорт - квитки на залізничний та автобусний транспорт, метро. Коди MCC: 4131, 4111, 4112.
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SL5
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Додано: Пон 01 чер, 2020 18:28
clientage написав:
Я вам больше скажу
Отам на скриншоте ясно видно, шо я хочу зачислить орехи на Ультруviewtopic.php?p=4978657#p4978657
однако упали они на Максимку
А чо так, Аллюсик?
скромнее надо быть: один клиент - одна карта и никакой путаницы не будет...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Тракторист
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Додано: Пон 01 чер, 2020 18:57
правильно ли я понял, что дебетные пакеты услуг после перевыпуска изменяют условия, а кредитка максимум нет. Какая-то игра в одни ворота
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SILVER_UA
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Додано: Пон 01 чер, 2020 19:31
РД завтра, успею ли с пакетной занести?
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
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anis
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