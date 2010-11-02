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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8641864286438644>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 15:27

Подскажите а Алла кешбек категории всем по разному предлагает? А то мне детские товары не предложило вообще, а на остальные меньше чем в прошлом месяце
Востаннє редагувалось REA 1109 в Пон 01 чер, 2020 15:29, всього редагувалось 1 раз.
REA 1109
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 15:29

  REA 1109 написав:Подскажите а Алла кешбек категории всем по разному предлагает? А то мне детские товары не предложило вообще

REA 1109, добрый день. Категории и % предлагаются индивидуально.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 17:20

Re: Альфа-Банк

Добрый день, отказали в выдаче кредитной карты Максимум. По всем фин. показателям вроде должны были дать. Уже есть кредитка Тревел. Есть смысл подаваться через время заново или у Альфы лимит на количество кредиток?
miisla8
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 17:53

Re: Альфа-Банк

Добрый день. А что под категорию "Транспорт"проходит?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 469
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Подякував: 21 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 18:04

  _PORT_UA написав:Добрый день. А что под категорию "Транспорт"проходит?

Транспорт - квитки на залізничний та автобусний транспорт, метро. Коди MCC: 4131, 4111, 4112.
SL5
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 18:28

  clientage написав:Я вам больше скажу
Отам на скриншоте ясно видно, шо я хочу зачислить орехи на Ультру
viewtopic.php?p=4978657#p4978657
однако упали они на Максимку
А чо так, Аллюсик? :mrgreen:

скромнее надо быть: один клиент - одна карта и никакой путаницы не будет... :mrgreen:
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 18:57

максимум

правильно ли я понял, что дебетные пакеты услуг после перевыпуска изменяют условия, а кредитка максимум нет. Какая-то игра в одни ворота :(
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 19:31

Re: Альфа-Банк

РД завтра, успею ли с пакетной занести?
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 20:40

  SILVER_UA написав:правильно ли я понял, что дебетные пакеты услуг после перевыпуска изменяют условия, а кредитка максимум нет. Какая-то игра в одни ворота :(

Почему, вроде переходит максимум в максимум 2.0
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 23:03

  clientage написав:
  clientage написав:ИМХО там обычная HTML-страничка, которая неправильно отрисовывается на старых устройствах.

Я вам больше скажу
Отам на скриншоте ясно видно, шо я хочу зачислить орехи на Ультру
viewtopic.php?p=4978657#p4978657
однако упали они на Максимку
А чо так, Аллюсик? :mrgreen:

У меня также...упали на максимку, а не ультру :evil:
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
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