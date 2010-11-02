Два місяці по моні тарився під -20.
У червні позапланова операція з песиком.
Кішміш не важливий, коли на кону здоров'я улюбленця
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 чер, 2020 23:11
Два місяці по моні тарився під -20.
У червні позапланова операція з песиком.
Кішміш не важливий, коли на кону здоров'я улюбленця
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