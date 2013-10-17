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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8641864286438644

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 23:11

  Striker написав:
  omb написав:
  lov2108 написав:П.С. Чекав на тварини -20 :evil: :evil: :evil:
А ни у кого нету.... и моно и абанк все прокинули зверюг

Раньше надо было затариваться.

Два місяці по моні тарився під -20.
У червні позапланова операція з песиком.
Кішміш не важливий, коли на кону здоров'я улюбленця :roll:
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lov2108
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 08:31

lov2108
Ну это понятно. Я бы всё таки заранее попробовал бы оплатить. В марте Пудрой наперёд оплатил вызиты к врачам, чтобы по 8% кэшбэка ещё получить.
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Striker
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  #<1 ... 8641864286438644
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