Додано: Вів 02 чер, 2020 10:35

Alfa_Bank

Уважаемый представитель!

Ответьте, пожалуйста, на ряд вопросов по FastCard:

1. Карта участвует в программе "Кеш`ю"?

2. Через сколько времени после оформления в Приложении ее можно получить в физическом виде? Карта в на пластике бесплатно?

3. Платы за ежемесячное обслуживание нет?

4. Может ли один клиент Вашего банка перечислить по П2П валюту со своей пакетной карты на FastCard другого клиента Вашего банка? Если да, есть ли за это комиссия?

Заранее спасибо!

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