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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8641864286438644

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 23:11

  Striker написав:
  omb написав:
  lov2108 написав:П.С. Чекав на тварини -20 :evil: :evil: :evil:
А ни у кого нету.... и моно и абанк все прокинули зверюг

Раньше надо было затариваться.

Два місяці по моні тарився під -20.
У червні позапланова операція з песиком.
Кішміш не важливий, коли на кону здоров'я улюбленця :roll:
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lov2108
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Подякував: 34 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 08:31

lov2108
Ну это понятно. Я бы всё таки заранее попробовал бы оплатить. В марте Пудрой наперёд оплатил вызиты к врачам, чтобы по 8% кэшбэка ещё получить.
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Striker
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 10:35

FastCard

Alfa_Bank
Уважаемый представитель!
Ответьте, пожалуйста, на ряд вопросов по FastCard:
1. Карта участвует в программе "Кеш`ю"?
2. Через сколько времени после оформления в Приложении ее можно получить в физическом виде? Карта в на пластике бесплатно?
3. Платы за ежемесячное обслуживание нет?
4. Может ли один клиент Вашего банка перечислить по П2П валюту со своей пакетной карты на FastCard другого клиента Вашего банка? Если да, есть ли за это комиссия?
Заранее спасибо!
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Annet_
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 10:49

  Annet_ написав:Alfa_Bank
Уважаемый представитель!
Ответьте, пожалуйста, на ряд вопросов по FastCard:
1. Карта участвует в программе "Кеш`ю"?
2. Через сколько времени после оформления в Приложении ее можно получить в физическом виде? Карта в на пластике бесплатно?
3. Платы за ежемесячное обслуживание нет?
4. Может ли один клиент Вашего банка перечислить по П2П валюту со своей пакетной карты на FastCard другого клиента Вашего банка? Если да, есть ли за это комиссия?
Заранее спасибо!

Annet_, добрый день.
1. Да.
2. До 7 раб.дней. Выпуск бесплатно.
3. Нет.
4. Нет. Перевод в валюте возможен между счетами одного клиента.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 10:50

  Annet_ написав:Alfa_Bank
Уважаемый представитель!
Ответьте, пожалуйста, на ряд вопросов по FastCard:
1. Карта участвует в программе "Кеш`ю"?
2. Через сколько времени после оформления в Приложении ее можно получить в физическом виде? Карта в на пластике бесплатно?
3. Платы за ежемесячное обслуживание нет?
4. Может ли один клиент Вашего банка перечислить по П2П валюту со своей пакетной карты на FastCard другого клиента Вашего банка? Если да, есть ли за это комиссия?
Заранее спасибо!


тоже интересует вопрос перевода валюты между картами клиентов банка - возможно ли?
Бекас
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 10:53

  Бекас написав:
  Annet_ написав:Alfa_Bank
Уважаемый представитель!
Ответьте, пожалуйста, на ряд вопросов по FastCard:
1. Карта участвует в программе "Кеш`ю"?
2. Через сколько времени после оформления в Приложении ее можно получить в физическом виде? Карта в на пластике бесплатно?
3. Платы за ежемесячное обслуживание нет?
4. Может ли один клиент Вашего банка перечислить по П2П валюту со своей пакетной карты на FastCard другого клиента Вашего банка? Если да, есть ли за это комиссия?
Заранее спасибо!


тоже интересует вопрос перевода валюты между картами клиентов банка - возможно ли?

Бекас, добрый день. Перевод в валюте возможен между счетами одного клиента.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 8782
З нами з: 18.02.13
Подякував: 71 раз.
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  #<1 ... 8641864286438644
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