Alfa_Bank написав:Нажимаете "Обменять" в меню валютообмена и далее вам будет предложено открыть счет в валюте, который отсутствует.
Спасибо! Но на эту карту можно же не только валюту покупать/продавать, но и рассчитываться за товары и услуги в торговой сети и Интернете (с начислением бонусов Кеш`ю)? И, если эта карта открыта после выбора категорий по Кеш`ю, по ней же все равно будут начисляться бонусы Кеш`ю после ее активации, верно? И что нужно сделать для ее активации? Спасибо!
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miisla8 написав:Добрый день, отказали в выдаче кредитной карты Максимум. По всем фин. показателям вроде должны были дать. Уже есть кредитка Тревел. Есть смысл подаваться через время заново или у Альфы лимит на количество кредиток?
Alfa_Bank написав:Нажимаете "Обменять" в меню валютообмена и далее вам будет предложено открыть счет в валюте, который отсутствует.
Спасибо! Но на эту карту можно же не только валюту покупать/продавать, но и рассчитываться за товары и услуги в торговой сети и Интернете (с начислением бонусов Кеш`ю)? И, если эта карта открыта после выбора категорий по Кеш`ю, по ней же все равно будут начисляться бонусы Кеш`ю после ее активации, верно? И что нужно сделать для ее активации? Спасибо!
Да, конечно. После получения и активации карты ею можно рассчитываться и получать бонусы, как по другим нашим картам. Активируется она после получения в мобильном приложении.
miisla8 написав:Добрый день, отказали в выдаче кредитной карты Максимум. По всем фин. показателям вроде должны были дать. Уже есть кредитка Тревел. Есть смысл подаваться через время заново или у Альфы лимит на количество кредиток?
Подскажите, пожалуйста
miisla8, добрый день. У одного клиента может быть до 3-х кредитных карт и 4-х действующих кредитных продуктов одновременно. Если лимит не исчерпан, можно пробовать еще.
miisla8 написав:Добрый день, отказали в выдаче кредитной карты Максимум. По всем фин. показателям вроде должны были дать. Уже есть кредитка Тревел. Есть смысл подаваться через время заново или у Альфы лимит на количество кредиток?
Подскажите, пожалуйста
miisla8, добрый день. У одного клиента может быть до 3-х кредитных карт и 4-х действующих кредитных продуктов одновременно. Если лимит не исчерпан, можно пробовать еще.
Уже 3 кредитные карты? Раньше было 2. С какого числа?
Посоветуйте, есть максимка, хочу открыть долларовую карту, на которую буду покупать валюту онлайн с максимки, и потом этой долларовой картой платить в инете, есть какие-то комиссии при таком раскладе? И какую именно долларовую открыть, чтобы орехи капали, за покупки с неё?
Hack-Stock написав:Посоветуйте, есть максимка, хочу открыть долларовую карту, на которую буду покупать валюту онлайн с максимки, и потом этой долларовой картой платить в инете, есть какие-то комиссии при таком раскладе? И какую именно долларовую открыть, чтобы орехи капали, за покупки с неё?