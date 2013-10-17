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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8643864486458646>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:39

  Alfa_Bank написав:Нажимаете "Обменять" в меню валютообмена и далее вам будет предложено открыть счет в валюте, который отсутствует.

Спасибо! Но на эту карту можно же не только валюту покупать/продавать, но и рассчитываться за товары и услуги в торговой сети и Интернете (с начислением бонусов Кеш`ю)?
И, если эта карта открыта после выбора категорий по Кеш`ю, по ней же все равно будут начисляться бонусы Кеш`ю после ее активации, верно? И что нужно сделать для ее активации?
Спасибо!
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Annet_
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:50

Re: Альфа-Банк

  miisla8 написав:Добрый день, отказали в выдаче кредитной карты Максимум. По всем фин. показателям вроде должны были дать. Уже есть кредитка Тревел. Есть смысл подаваться через время заново или у Альфы лимит на количество кредиток?

Подскажите, пожалуйста
miisla8
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:55

  Annet_ написав:
  Alfa_Bank написав:Нажимаете "Обменять" в меню валютообмена и далее вам будет предложено открыть счет в валюте, который отсутствует.

Спасибо! Но на эту карту можно же не только валюту покупать/продавать, но и рассчитываться за товары и услуги в торговой сети и Интернете (с начислением бонусов Кеш`ю)?
И, если эта карта открыта после выбора категорий по Кеш`ю, по ней же все равно будут начисляться бонусы Кеш`ю после ее активации, верно? И что нужно сделать для ее активации?
Спасибо!

Да, конечно. После получения и активации карты ею можно рассчитываться и получать бонусы, как по другим нашим картам. Активируется она после получения в мобильном приложении.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:59

  miisla8 написав:
  miisla8 написав:Добрый день, отказали в выдаче кредитной карты Максимум. По всем фин. показателям вроде должны были дать. Уже есть кредитка Тревел. Есть смысл подаваться через время заново или у Альфы лимит на количество кредиток?

Подскажите, пожалуйста

miisla8, добрый день. У одного клиента может быть до 3-х кредитных карт и 4-х действующих кредитных продуктов одновременно. Если лимит не исчерпан, можно пробовать еще.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 13:16

  Alfa_Bank написав:
  miisla8 написав:
  miisla8 написав:Добрый день, отказали в выдаче кредитной карты Максимум. По всем фин. показателям вроде должны были дать. Уже есть кредитка Тревел. Есть смысл подаваться через время заново или у Альфы лимит на количество кредиток?

Подскажите, пожалуйста

miisla8, добрый день. У одного клиента может быть до 3-х кредитных карт и 4-х действующих кредитных продуктов одновременно. Если лимит не исчерпан, можно пробовать еще.


Уже 3 кредитные карты? Раньше было 2. С какого числа?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 13:27

  Kevin написав:
Уже 3 кредитные карты? Раньше было 2. С какого числа?

Kevin, добрый день. Точно не подскажу. С этой весны.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 13:32

Re: Альфа-Банк

Посоветуйте, есть максимка, хочу открыть долларовую карту, на которую буду покупать валюту онлайн с максимки, и потом этой долларовой картой платить в инете, есть какие-то комиссии при таком раскладе? И какую именно долларовую открыть, чтобы орехи капали, за покупки с неё?
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 13:34

  Hack-Stock написав:Посоветуйте, есть максимка, хочу открыть долларовую карту, на которую буду покупать валюту онлайн с максимки, и потом этой долларовой картой платить в инете, есть какие-то комиссии при таком раскладе? И какую именно долларовую открыть, чтобы орехи капали, за покупки с неё?

Hack-Stock, добрый день. С кредитной карты нельзя осуществлять валютообмен. Нужно открывать дебетовую карту в гривне + валютную. Гривневые карты у нас сейчас в трех ПУ - https://alfabank.ua/private-persons/pak ... i-ta-umovi. Там же можно открыть и валютную или оформить Фаст Кард - https://alfabank.ua/upload/fastcard-2019.pdf.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 13:38

  Alfa_Bank написав:Hack-Stock, добрый день. С кредитной карты нельзя осуществлять валютообмен. Нужно открывать дебетовую карту в гривне + валютную.

В качестве валютной для моих целей подойдет фасткард?
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 13:39

  Hack-Stock написав:
  Alfa_Bank написав:Hack-Stock, добрый день. С кредитной карты нельзя осуществлять валютообмен. Нужно открывать дебетовую карту в гривне + валютную.

В качестве валютной для моих целей подойдет фасткард?

Да.
Alfa_Bank
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