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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8643864486458646

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 13:59

  Alfa_Bank написав:
  Hack-Stock написав:
  Alfa_Bank написав:Hack-Stock, добрый день. С кредитной карты нельзя осуществлять валютообмен. Нужно открывать дебетовую карту в гривне + валютную.

В качестве валютной для моих целей подойдет фасткард?

Да.

а я могу фаст кард пополнить наличкой в кассе не имея пластика?
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 14:03

  Hack-Stock написав:а я могу фаст кард пополнить наличкой в кассе не имея пластика?

Да, можете, по реквизитам. Но не имея гривневого счета (не кредитного) вы не сможете ее оформить в приложении.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 14:06

  Alfa_Bank написав:
  Hack-Stock написав:а я могу фаст кард пополнить наличкой в кассе не имея пластика?

Да, можете, по реквизитам. Но не имея гривневого счета (не кредитного) вы не сможете ее оформить в приложении.

Оформить то я оформил, а разблокировать её не дает :lol:
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 14:11

  Hack-Stock написав:Оформить то я оформил, а разблокировать её не дает :lol:

Новую карту нужно активировать. Это возможно после получения пластика.
До момента получения карты по ней доступны следующие операции:
В Альфа-Мобайле доступны только операции покупки валюты
В Альфа-Мобайле/МАВ карта будет отображаться как неактивная, но счет будет активен.
Доступно снятие наличных в кассе по счету с паспортом и ИНН.
Пополнение по номеру счета в ин.валюте.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 15:18

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Но не имея гривневого счета (не кредитного) вы не сможете ее оформить в приложении.
Вот у меня только Максимум. Почему тогда в мобильном приложении версии 3.15.1 для платформы Android предлагает пункт оформления валютных Fast card? И почему в приложении не указано, что для этой карты обязательно иметь гривневый (не кредитный) счёт?
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 15:27

  MASolomko написав:
  Alfa_Bank написав:Но не имея гривневого счета (не кредитного) вы не сможете ее оформить в приложении.
Вот у меня только Максимум. Почему тогда в мобильном приложении версии 3.15.1 для платформы Android предлагает пункт оформления валютных Fast card? И почему в приложении не указано, что для этой карты обязательно иметь гривневый (не кредитный) счёт?

MASolomko, добрый день. Выше написали, что оформить можно, на практике получилось. Только эта карта для валютообмена и смысл ее оформления без гривневого счета теряется.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 15:31

  Alfa_Bank написав:
  MASolomko написав:
  Alfa_Bank написав:Но не имея гривневого счета (не кредитного) вы не сможете ее оформить в приложении.
Вот у меня только Максимум. Почему тогда в мобильном приложении версии 3.15.1 для платформы Android предлагает пункт оформления валютных Fast card? И почему в приложении не указано, что для этой карты обязательно иметь гривневый (не кредитный) счёт?

MASolomko, добрый день. Выше написали, что оформить можно, на практике получилось. Только эта карта для валютообмена и смысл ее оформления без гривневого счета теряется.

Так у Альфы есть обмен по кросу евро-доллар, ото хай и гуляет междувалютка :)
нуна пробовать кому антирестно :)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 15:32

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank, я на практике не проверял =) Вы выдали информацию как должно быть, я просто изложил замечание по текущему состоянию дел.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 15:39

  MASolomko написав:Alfa_Bank, я на практике не проверял =) Вы выдали информацию как должно быть, я просто изложил замечание по текущему состоянию дел.

Спасибо за замечание, я его передам.
Alfa_Bank
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