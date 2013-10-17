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Альфа-Банк
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Додано: Вів 02 чер, 2020 13:59
Alfa_Bank написав: Hack-Stock написав: Alfa_Bank написав:
Hack-Stock, добрый день. С кредитной карты нельзя осуществлять валютообмен. Нужно открывать дебетовую карту в гривне + валютную.
В качестве валютной для моих целей подойдет фасткард?
Да.
а я могу фаст кард пополнить наличкой в кассе не имея пластика?
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Додано: Вів 02 чер, 2020 14:03
Hack-Stock написав:
а я могу фаст кард пополнить наличкой в кассе не имея пластика?
Да, можете, по реквизитам. Но не имея гривневого счета (не кредитного) вы не сможете ее оформить в приложении.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 14:06
Alfa_Bank написав: Hack-Stock написав:
а я могу фаст кард пополнить наличкой в кассе не имея пластика?
Да, можете, по реквизитам. Но не имея гривневого счета (не кредитного) вы не сможете ее оформить в приложении.
Оформить то я оформил, а разблокировать её не дает
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Додано: Вів 02 чер, 2020 14:11
Hack-Stock написав:
Оформить то я оформил, а разблокировать её не дает
Новую карту нужно активировать. Это возможно после получения пластика.
До момента получения карты по ней доступны следующие операции:
В Альфа-Мобайле доступны только операции покупки валюты
В Альфа-Мобайле/МАВ карта будет отображаться как неактивная, но счет будет активен.
Доступно снятие наличных в кассе по счету с паспортом и ИНН.
Пополнение по номеру счета в ин.валюте.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 15:18
Alfa_Bank написав:
Но не имея гривневого счета (не кредитного) вы не сможете ее оформить в приложении.
Вот у меня только Максимум. Почему тогда в мобильном приложении версии 3.15.1 для платформы Android предлагает пункт оформления валютных Fast card? И почему в приложении не указано, что для этой карты обязательно иметь гривневый (не кредитный) счёт?
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MASolomko
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Додано: Вів 02 чер, 2020 15:27
MASolomko написав: Alfa_Bank написав:
Но не имея гривневого счета (не кредитного) вы не сможете ее оформить в приложении.
Вот у меня только Максимум. Почему тогда в мобильном приложении версии 3.15.1 для платформы Android предлагает пункт оформления валютных Fast card? И почему в приложении не указано, что для этой карты обязательно иметь гривневый (не кредитный) счёт?
MASolomko, добрый день. Выше написали, что оформить можно, на практике получилось. Только эта карта для валютообмена и смысл ее оформления без гривневого счета теряется.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 02 чер, 2020 15:31
Alfa_Bank написав: MASolomko написав: Alfa_Bank написав:
Но не имея гривневого счета (не кредитного) вы не сможете ее оформить в приложении.
Вот у меня только Максимум. Почему тогда в мобильном приложении версии 3.15.1 для платформы Android предлагает пункт оформления валютных Fast card? И почему в приложении не указано, что для этой карты обязательно иметь гривневый (не кредитный) счёт?
MASolomko, добрый день. Выше написали, что оформить можно, на практике получилось. Только эта карта для валютообмена и смысл ее оформления без гривневого счета теряется.
Так у Альфы есть обмен по кросу евро-доллар, ото хай и гуляет междувалютка
нуна пробовать кому антирестно
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 02 чер, 2020 15:32
Alfa_Bank, я на практике не проверял =) Вы выдали информацию как должно быть, я просто изложил замечание по текущему состоянию дел.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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MASolomko
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Додано: Вів 02 чер, 2020 15:39
MASolomko написав:
Alfa_Bank, я на практике не проверял =) Вы выдали информацию как должно быть, я просто изложил замечание по текущему состоянию дел.
Спасибо за замечание, я его передам.
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