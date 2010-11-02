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Альфа-Банк
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Додано: Вів 02 чер, 2020 15:44
Alfa_Bank,
В мобільному додатку намагаюся відправити кошти на інший банк через платіж за реквізитами(СЕП). Копіюю рахунок Iban в іншому банку, але вставити в додаток альфи не можу, бо не висвічує Вставити, лише автозаповнення та часто використовуємі фрази. В додатках інших банків все працює. Пробував надавати всі дозволи додатку, не допомогло. Що зробити, щоб міг вставити скопійований рахунок?
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Додано: Вів 02 чер, 2020 15:46
vpchelko написав:
Хочу оформить $ депозит, для этого я открыл $ фасткарту. Карту открыли - но еще печатают. Можно ли пополнить карту и открыть депозит без физического наличия карты?
А то выходит, что фасткарта не такая уж и фаст. Изначально рассчитывал, что фасткарта == инстант.
несколько постов раньше офпред же говорила что даже без наличия карты возможны операции в кассе через счет
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Додано: Вів 02 чер, 2020 15:48
vpchelko написав:
Хочу оформить $ депозит, для этого я открыл $ фасткарту. Карту открыли - но еще печатают. Можно ли пополнить карту и открыть депозит без физического наличия карты?
А то выходит, что фасткарта не такая уж и фаст. Изначально рассчитывал, что фасткарта == инстант.
vpchelko, добрый день. Оформить депозит до получения карты не получится. Но карту пополнить можно в отделении по реквизитам. После получения и активации карты, в МАБ/Мобайл можно оформить депозит. Если в отделении, то нет (можно в отделении обналичить деньги и открыть депозит)
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Додано: Вів 02 чер, 2020 15:53
Rimlyanin1 написав:
Alfa_Bank,
В мобільному додатку намагаюся відправити кошти на інший банк через платіж за реквізитами(СЕП). Копіюю рахунок Iban в іншому банку, але вставити в додаток альфи не можу, бо не висвічує Вставити, лише автозаповнення та часто використовуємі фрази. В додатках інших банків все працює. Пробував надавати всі дозволи додатку, не допомогло. Що зробити, щоб міг вставити скопійований рахунок?
Андроїд 9 miui global 11.0.6. Версія додатку 3.15.1
Rimlyanin1, доброго дня. Функція вставки у нас є. Напишіть ваш ІПН, вкажіть дату та час останньої спроби та скрін, будь-ласка. Будемо дивитися.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 15:57
Alfa_Bank написав: vpchelko написав:
Хочу оформить $ депозит, для этого я открыл $ фасткарту. Карту открыли - но еще печатают. Можно ли пополнить карту и открыть депозит без физического наличия карты?
А то выходит, что фасткарта не такая уж и фаст. Изначально рассчитывал, что фасткарта == инстант.
vpchelko, добрый день. Оформить депозит до получения карты не получится. Но карту пополнить можно в отделении по реквизитам. После получения и активации карты, в МАБ/Мобайл можно оформить депозит. Если в отделении, то нет (можно в отделении обналичить деньги и открыть депозит)
в отделении же раньше открывали депо напрямую с текущего счета.
открытие с карточного счета отличается?
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mephala
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Додано: Вів 02 чер, 2020 16:02
mephala написав: Alfa_Bank написав: vpchelko написав:
Хочу оформить $ депозит, для этого я открыл $ фасткарту. Карту открыли - но еще печатают. Можно ли пополнить карту и открыть депозит без физического наличия карты?
А то выходит, что фасткарта не такая уж и фаст. Изначально рассчитывал, что фасткарта == инстант.
vpchelko, добрый день. Оформить депозит до получения карты не получится. Но карту пополнить можно в отделении по реквизитам. После получения и активации карты, в МАБ/Мобайл можно оформить депозит. Если в отделении, то нет (можно в отделении обналичить деньги и открыть депозит)
в отделении же раньше открывали депо напрямую с текущего счета.
открытие с карточного счета отличается?
mephala, добрый день. Это касается фаст кард.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 16:07
Alfa_Bank написав: Rimlyanin1 написав:
Alfa_Bank,
В мобільному додатку намагаюся відправити кошти на інший банк через платіж за реквізитами(СЕП). Копіюю рахунок Iban в іншому банку, але вставити в додаток альфи не можу, бо не висвічує Вставити, лише автозаповнення та часто використовуємі фрази. В додатках інших банків все працює. Пробував надавати всі дозволи додатку, не допомогло. Що зробити, щоб міг вставити скопійований рахунок?
Андроїд 9 miui global 11.0.6. Версія додатку 3.15.1
Rimlyanin1, доброго дня. Функція вставки у нас є. Напишіть ваш ІПН, вкажіть дату та час останньої спроби та скрін, будь-ласка. Будемо дивитися.
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Rimlyanin1
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