Alfa_Bank, В мобільному додатку намагаюся відправити кошти на інший банк через платіж за реквізитами(СЕП). Копіюю рахунок Iban в іншому банку, але вставити в додаток альфи не можу, бо не висвічує Вставити, лише автозаповнення та часто використовуємі фрази. В додатках інших банків все працює. Пробував надавати всі дозволи додатку, не допомогло. Що зробити, щоб міг вставити скопійований рахунок? Андроїд 9 miui global 11.0.6. Версія додатку 3.15.1
vpchelko написав:Хочу оформить $ депозит, для этого я открыл $ фасткарту. Карту открыли - но еще печатают. Можно ли пополнить карту и открыть депозит без физического наличия карты? А то выходит, что фасткарта не такая уж и фаст. Изначально рассчитывал, что фасткарта == инстант.
несколько постов раньше офпред же говорила что даже без наличия карты возможны операции в кассе через счет
vpchelko написав:Хочу оформить $ депозит, для этого я открыл $ фасткарту. Карту открыли - но еще печатают. Можно ли пополнить карту и открыть депозит без физического наличия карты? А то выходит, что фасткарта не такая уж и фаст. Изначально рассчитывал, что фасткарта == инстант.
vpchelko, добрый день. Оформить депозит до получения карты не получится. Но карту пополнить можно в отделении по реквизитам. После получения и активации карты, в МАБ/Мобайл можно оформить депозит. Если в отделении, то нет (можно в отделении обналичить деньги и открыть депозит)
Rimlyanin1 написав:Alfa_Bank, В мобільному додатку намагаюся відправити кошти на інший банк через платіж за реквізитами(СЕП). Копіюю рахунок Iban в іншому банку, але вставити в додаток альфи не можу, бо не висвічує Вставити, лише автозаповнення та часто використовуємі фрази. В додатках інших банків все працює. Пробував надавати всі дозволи додатку, не допомогло. Що зробити, щоб міг вставити скопійований рахунок? Андроїд 9 miui global 11.0.6. Версія додатку 3.15.1
Rimlyanin1, доброго дня. Функція вставки у нас є. Напишіть ваш ІПН, вкажіть дату та час останньої спроби та скрін, будь-ласка. Будемо дивитися.
vpchelko написав:Хочу оформить $ депозит, для этого я открыл $ фасткарту. Карту открыли - но еще печатают. Можно ли пополнить карту и открыть депозит без физического наличия карты? А то выходит, что фасткарта не такая уж и фаст. Изначально рассчитывал, что фасткарта == инстант.
vpchelko, добрый день. Оформить депозит до получения карты не получится. Но карту пополнить можно в отделении по реквизитам. После получения и активации карты, в МАБ/Мобайл можно оформить депозит. Если в отделении, то нет (можно в отделении обналичить деньги и открыть депозит)
в отделении же раньше открывали депо напрямую с текущего счета. открытие с карточного счета отличается?
vpchelko написав:Хочу оформить $ депозит, для этого я открыл $ фасткарту. Карту открыли - но еще печатают. Можно ли пополнить карту и открыть депозит без физического наличия карты? А то выходит, что фасткарта не такая уж и фаст. Изначально рассчитывал, что фасткарта == инстант.
vpchelko, добрый день. Оформить депозит до получения карты не получится. Но карту пополнить можно в отделении по реквизитам. После получения и активации карты, в МАБ/Мобайл можно оформить депозит. Если в отделении, то нет (можно в отделении обналичить деньги и открыть депозит)
в отделении же раньше открывали депо напрямую с текущего счета. открытие с карточного счета отличается?
Rimlyanin1 написав:Alfa_Bank, В мобільному додатку намагаюся відправити кошти на інший банк через платіж за реквізитами(СЕП). Копіюю рахунок Iban в іншому банку, але вставити в додаток альфи не можу, бо не висвічує Вставити, лише автозаповнення та часто використовуємі фрази. В додатках інших банків все працює. Пробував надавати всі дозволи додатку, не допомогло. Що зробити, щоб міг вставити скопійований рахунок? Андроїд 9 miui global 11.0.6. Версія додатку 3.15.1
Rimlyanin1, доброго дня. Функція вставки у нас є. Напишіть ваш ІПН, вкажіть дату та час останньої спроби та скрін, будь-ласка. Будемо дивитися.
clientage написав:Так у Альфы есть обмен по кросу евро-доллар, ото хай и гуляет междувалютка нуна пробовать кому антирестно
Так написали же шо низя валютной картой ничего сделать не имея гривневого (некредитного счета). А мне не интересны дебетные карты альфы с абонкой или условиями. Я хочу просто валюту покупать, пусть даже и ножками в отделении через кассу и потом платить валютой, зачем мне гривневый счет при таком раскладе не пойму.
Пришёл спам от банка: "вам совсем чуть-чуть осталось до следующего уровня орехов". Посмотрел - до следующего уровня почти столько же, сколько суммарно за предыдущий год получено. Совсем чуть-чуть, ага.
Но одна мысль у меня мысль давно крутится для официального представителя. Может имеет смысл сделать так, чтобы количество баллов необходимое для поддержания текущего статуса, было меньше, чем для его получения? (Навскидку - вполовину, а там уже как фантазия подскажет). А то у меня в "Gold" (по-старому) получилось втиснуться, а теперь как-то обидно будет терять из-за недобора, хотя по новым условиям выходит, что ещё неизвестно, что лучше (в начальных статусах процент выше, хотя меньше категорий).