Додано: Вів 02 чер, 2020 20:49

Пришёл спам от банка: "вам совсем чуть-чуть осталось до следующего уровня орехов". Посмотрел - до следующего уровня почти столько же, сколько суммарно за предыдущий год получено. Совсем чуть-чуть, ага.



Но одна мысль у меня мысль давно крутится для официального представителя.

Может имеет смысл сделать так, чтобы количество баллов необходимое для поддержания текущего статуса, было меньше, чем для его получения? (Навскидку - вполовину, а там уже как фантазия подскажет). А то у меня в "Gold" (по-старому) получилось втиснуться, а теперь как-то обидно будет терять из-за недобора, хотя по новым условиям выходит, что ещё неизвестно, что лучше (в начальных статусах процент выше, хотя меньше категорий).