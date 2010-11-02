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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8645864686478648>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 15:44

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank,
В мобільному додатку намагаюся відправити кошти на інший банк через платіж за реквізитами(СЕП). Копіюю рахунок Iban в іншому банку, але вставити в додаток альфи не можу, бо не висвічує Вставити, лише автозаповнення та часто використовуємі фрази. В додатках інших банків все працює. Пробував надавати всі дозволи додатку, не допомогло. Що зробити, щоб міг вставити скопійований рахунок?
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Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 15:46

  vpchelko написав:Хочу оформить $ депозит, для этого я открыл $ фасткарту. Карту открыли - но еще печатают. Можно ли пополнить карту и открыть депозит без физического наличия карты?
А то выходит, что фасткарта не такая уж и фаст. Изначально рассчитывал, что фасткарта == инстант.


несколько постов раньше офпред же говорила что даже без наличия карты возможны операции в кассе через счет
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 15:48

  vpchelko написав:Хочу оформить $ депозит, для этого я открыл $ фасткарту. Карту открыли - но еще печатают. Можно ли пополнить карту и открыть депозит без физического наличия карты?
А то выходит, что фасткарта не такая уж и фаст. Изначально рассчитывал, что фасткарта == инстант.

vpchelko, добрый день. Оформить депозит до получения карты не получится. Но карту пополнить можно в отделении по реквизитам. После получения и активации карты, в МАБ/Мобайл можно оформить депозит. Если в отделении, то нет (можно в отделении обналичить деньги и открыть депозит)
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 15:53

  Rimlyanin1 написав:Alfa_Bank,
В мобільному додатку намагаюся відправити кошти на інший банк через платіж за реквізитами(СЕП). Копіюю рахунок Iban в іншому банку, але вставити в додаток альфи не можу, бо не висвічує Вставити, лише автозаповнення та часто використовуємі фрази. В додатках інших банків все працює. Пробував надавати всі дозволи додатку, не допомогло. Що зробити, щоб міг вставити скопійований рахунок?
Андроїд 9 miui global 11.0.6. Версія додатку 3.15.1

Rimlyanin1, доброго дня. Функція вставки у нас є. Напишіть ваш ІПН, вкажіть дату та час останньої спроби та скрін, будь-ласка. Будемо дивитися.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 15:57

  Alfa_Bank написав:
  vpchelko написав:Хочу оформить $ депозит, для этого я открыл $ фасткарту. Карту открыли - но еще печатают. Можно ли пополнить карту и открыть депозит без физического наличия карты?
А то выходит, что фасткарта не такая уж и фаст. Изначально рассчитывал, что фасткарта == инстант.

vpchelko, добрый день. Оформить депозит до получения карты не получится. Но карту пополнить можно в отделении по реквизитам. После получения и активации карты, в МАБ/Мобайл можно оформить депозит. Если в отделении, то нет (можно в отделении обналичить деньги и открыть депозит)


в отделении же раньше открывали депо напрямую с текущего счета.
открытие с карточного счета отличается?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 16:02

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:
  vpchelko написав:Хочу оформить $ депозит, для этого я открыл $ фасткарту. Карту открыли - но еще печатают. Можно ли пополнить карту и открыть депозит без физического наличия карты?
А то выходит, что фасткарта не такая уж и фаст. Изначально рассчитывал, что фасткарта == инстант.

vpchelko, добрый день. Оформить депозит до получения карты не получится. Но карту пополнить можно в отделении по реквизитам. После получения и активации карты, в МАБ/Мобайл можно оформить депозит. Если в отделении, то нет (можно в отделении обналичить деньги и открыть депозит)


в отделении же раньше открывали депо напрямую с текущего счета.
открытие с карточного счета отличается?

mephala, добрый день. Это касается фаст кард.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 16:07

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  Rimlyanin1 написав:Alfa_Bank,
В мобільному додатку намагаюся відправити кошти на інший банк через платіж за реквізитами(СЕП). Копіюю рахунок Iban в іншому банку, але вставити в додаток альфи не можу, бо не висвічує Вставити, лише автозаповнення та часто використовуємі фрази. В додатках інших банків все працює. Пробував надавати всі дозволи додатку, не допомогло. Що зробити, щоб міг вставити скопійований рахунок?
Андроїд 9 miui global 11.0.6. Версія додатку 3.15.1

Rimlyanin1, доброго дня. Функція вставки у нас є. Напишіть ваш ІПН, вкажіть дату та час останньої спроби та скрін, будь-ласка. Будемо дивитися.
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Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 20:31

  clientage написав:Так у Альфы есть обмен по кросу евро-доллар, ото хай и гуляет междувалютка :)
нуна пробовать кому антирестно :)

Так написали же шо низя валютной картой ничего сделать не имея гривневого (некредитного счета).
А мне не интересны дебетные карты альфы с абонкой или условиями.
Я хочу просто валюту покупать, пусть даже и ножками в отделении через кассу и потом платить валютой, зачем мне гривневый счет при таком раскладе не пойму.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 20:49

Пришёл спам от банка: "вам совсем чуть-чуть осталось до следующего уровня орехов". Посмотрел - до следующего уровня почти столько же, сколько суммарно за предыдущий год получено. Совсем чуть-чуть, ага.

Но одна мысль у меня мысль давно крутится для официального представителя.
Может имеет смысл сделать так, чтобы количество баллов необходимое для поддержания текущего статуса, было меньше, чем для его получения? (Навскидку - вполовину, а там уже как фантазия подскажет). А то у меня в "Gold" (по-старому) получилось втиснуться, а теперь как-то обидно будет терять из-за недобора, хотя по новым условиям выходит, что ещё неизвестно, что лучше (в начальных статусах процент выше, хотя меньше категорий).
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 21:32

  clientage написав:Зображення

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Размер шрифта -- Обычный (для меня мелковат :))

ПС. Вот думаю котяру свою научить тыкать лапой у правый верхний угол :lol: :lol:


Таки да, спасибо! С N-ной попытки получилось :D Я думал, это у них задуман скроллбар, а это край кнопки. Надеюсь, со временем починят, неудобно...
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