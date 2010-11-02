|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 чер, 2020 21:40
wildlynx написав:
Надеюсь, со временем починят, неудобно...
Аллюсик, ну ты слышишь?.. Отето любофф... Ну просто неудобно твоему клиенту.
Другой бы уже в ярости запустил тот смарт прям у лобешник отого криворукого смузиста, а любимому, ласковому клиенту Аллюсика, ну просто неудобно... вазюкать пальцем по краю экрана в поисках э̶р̶о̶г̶е̶н̶н̶о̶й̶ ̶з̶о̶н̶ы заветной кнопульки
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 31562
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2505 раз.
- Подякували: 3677 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 03 чер, 2020 00:54
депо-ставки вниз
-
Kalgan
-
-
- Повідомлень: 354
- З нами з: 02.01.19
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 чер, 2020 05:31
Rimlyanin1 написав:
Alfa_Bank,
В мобільному додатку намагаюся відправити кошти на інший банк через платіж за реквізитами(СЕП). Копіюю рахунок Iban в іншому банку, але вставити в додаток альфи не можу, бо не висвічує Вставити, лише автозаповнення та часто використовуємі фрази. В додатках інших банків все працює. Пробував надавати всі дозволи додатку, не допомогло. Що зробити, щоб міг вставити скопійований рахунок?
Андроїд 9 miui global 11.0.6. Версія додатку 3.15.1
У меня тоже на сяоми не дает вставить айбан из буфера. Приходится через Заметки добавлять его в частые фразы. Пока так.
-
Bosstone
-
-
- Повідомлень: 1440
- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 601 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Искатель
і 11 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|452
|73992
|
|
|40866
|4954489
|
|
|6636
|864866
|
Вів 02 чер, 2020 23:08
ruvex
|