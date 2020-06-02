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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 чер, 2020 21:40
wildlynx написав:
Надеюсь, со временем починят, неудобно...
Аллюсик, ну ты слышишь?.. Отето любофф... Ну просто неудобно твоему клиенту.
Другой бы уже в ярости запустил тот смарт прям у лобешник отого криворукого смузиста, а любимому, ласковому клиенту Аллюсика, ну просто неудобно... вазюкать пальцем по краю экрана в поисках э̶р̶о̶г̶е̶н̶н̶о̶й̶ ̶з̶о̶н̶ы заветной кнопульки
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 03 чер, 2020 00:54
депо-ставки вниз
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Kalgan
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Додано: Сер 03 чер, 2020 05:31
Rimlyanin1 написав:
Alfa_Bank,
В мобільному додатку намагаюся відправити кошти на інший банк через платіж за реквізитами(СЕП). Копіюю рахунок Iban в іншому банку, але вставити в додаток альфи не можу, бо не висвічує Вставити, лише автозаповнення та часто використовуємі фрази. В додатках інших банків все працює. Пробував надавати всі дозволи додатку, не допомогло. Що зробити, щоб міг вставити скопійований рахунок?
Андроїд 9 miui global 11.0.6. Версія додатку 3.15.1
У меня тоже на сяоми не дает вставить айбан из буфера. Приходится через Заметки добавлять его в частые фразы. Пока так.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 08:17
M-Audio написав:
Пришёл спам от банка: "вам совсем чуть-чуть осталось до следующего уровня орехов". Посмотрел - до следующего уровня почти столько же, сколько суммарно за предыдущий год получено. Совсем чуть-чуть, ага.
Но одна мысль у меня мысль давно крутится для официального представителя.
Может имеет смысл сделать так, чтобы количество баллов необходимое для поддержания текущего статуса, было меньше, чем для его получения? (Навскидку - вполовину, а там уже как фантазия подскажет). А то у меня в "Gold" (по-старому) получилось втиснуться, а теперь как-то обидно будет терять из-за недобора, хотя по новым условиям выходит, что ещё неизвестно, что лучше (в начальных статусах процент выше, хотя меньше категорий).
M-Audio, добрый день. Подумаем.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 10:09
Kalgan написав:
депо-ставки вниз
ещё ?
Ну я как и планировал до сентября досиживаю и на выход.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 11:53
кто на днях платил, начисляют ли партнерские 3% или до сих пор "ждите" ?
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Додано: Сер 03 чер, 2020 11:56
SMS на вхід в інтернетбанкінг не приходять, у всіх так чи тилько ви Львові?
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Додано: Сер 03 чер, 2020 12:01
Може знову Ватафон захворів?
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Додано: Сер 03 чер, 2020 12:08
Кочевник написав:
Може знову Ватафон захворів?
Київстар. Шось вони не вивозять останнім часом.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 12:09
Подскажите, если РД 3-е число, то минимальный платёж тоже нужно платить до 3-го или нужно до 1-го, как указано в приложении?
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Striker
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