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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 чер, 2020 12:12
Striker написав:
Подскажите, если РД 3-е число, то минимальный
платёж тоже нужно платить до 3-го или нужно до 1-го, как указано в приложении?
Striker, добрый день. Можно и 3-го, но чтоб сумма обязательно была распределена в тот же день.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 12:25
Alfa_Bank
Спасибо.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 12:48
Alfa_Bank
А что это за "Ошибка сервиса"? Не могу отправить СЭП - деньги списываются и сразу возвращаются
Статус платежа "Возвращена".
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