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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8646864786488649

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 12:12

  Striker написав:Подскажите, если РД 3-е число, то минимальный платёж тоже нужно платить до 3-го или нужно до 1-го, как указано в приложении?

Striker, добрый день. Можно и 3-го, но чтоб сумма обязательно была распределена в тот же день.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 12:25

Alfa_Bank
Спасибо.
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Striker
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 12:48

Alfa_Bank
А что это за "Ошибка сервиса"? Не могу отправить СЭП - деньги списываются и сразу возвращаются :? Статус платежа "Возвращена".
Vorlon
 
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